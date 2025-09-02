Hajdukov Ameriknac je u sjajnoj formi, ali i pred velikom dilemom: Postavlja se jedno pravo pitanje

Rečenica koju ćete na temu hrvatskog klupskog nogometa možda i najčešće čuti nakon završetka petog kola HNL-a ide otprilike ovako: Kako je moguće da je prošli trener Gennaro Gattuso u Hajduku baš toliko loše koristio Rokasa Pukštasa? Amerikanac litavskog podrijetla je već nakon prvih pet kola nove sezone utrostručio svoj ligaški golgeterski učinak iz cijele prošle sezone. Već u samom uvodu ovosezonskih nadmetanja jasno je kao dan da novi trener Gonzalo García puno bolje prepoznaje i koristi specifičan set Pukštasovih kvaliteta nego što je to radio Gattuso. Iako opravdano vlada narativ da je Pukštas proigrao zbog promjene trenera, budući da je kod Gattusa slavo i igrao, García inzistira na tome da je igrač sam zaslužan za povratak dobrim igrama

– On se sam vratio na ovu razinu. Radi naporno i jako je discipliniran, želi napredovati iz dana u dan. Mora samo tako nastaviti. Nije mi nikad rekao da želi otići. Mislim da bi bila šteta za njega da sad ode jer ako nastavi ovako, imat će puno boljih opcija u budućnosti – istaknuo je španjolski strateg.

Ako gledamo period od posljednje tri Hajdukove utakmice, Pukštas je u uvjerljivo najboljoj formi u redovima Hajduka. U utakmicama protiv Slaven Belupa, Osijeka i Rijeke je bio najbolji pojedinac utakmice prema ocjenama SofaScorea. Protiv Slavena je postigao pogodak, imao tri ključna dodavanja, 16 osvojenih duela i pet oduzetih lopti, protiv Osijeka je pokretao akcije za golove, oduzimao važne lopte te od statistike imao dva ključna dodavanja, četiri udarca, tri uspješna driblinga, devet osvojenih duela i tri presječena dodavanja, dok je protiv Rijeke u 2:2 remiju zabio oba pogotka, a uz to imao i solidne defenzivne statistike (pet osvojenih duela, dva uspješna starta i jedno presječeno dodavanje). Samo u ova tri nastupa je donio više nego u svih 37 prošlosezonskih nastupa zajedno.

Pukštas bi u brojnim karakteristikama morao napredovati za igranje na najvišoj razini profesionalnog nogometa, ali jedna mu je već sada na istinski elitnoj razini, a to je osjećaj za ulazak iz drugog plana. To je i jedan od razloga zašto je na tržištu Amerikanac i danas poželjan, doduše za znatno manju cijenu nego što je to bio slučaj prije Gattusova dolaska u klub. Pravo je pitanje sad kad je pod Garcíjom ušao u formu – treba li Pukštas poslušati Garcíju i još se razvijati u Hajduku ili je pak vrijeme za otisnuti se u veću ligu?