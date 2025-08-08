Naši Portali
BUDIMO REALNI...

Hajduk s Albancima ne bi trebao imati problema. Pobjeda bijelih trebala je biti i veća

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
08.08.2025.
u 07:00

Bruno Durdov je bio odličan, još samo da malo popravi preciznost, a i drugi junior, Branimir Mlačić opet je pokazao veliku sigurnost na stoperskoj poziciji, iako mu je ovo bila tek treća utakmica za Hajduk u seniorskoj karijeri

Nogometaši Hajduka u prvoj su utakmici 3. pretkola Konferencijske lige na Poljudu s 2:1 svladali Dinamo City. Po prikazanoj igri i šansama, pobjeda splitske momčadi trebala je biti i uvjerljivija, iako su Albanci prvo poluvrijeme završili s prednošću 1:0, nakon eurogola Bregua u 36. minuti. U tom prvom dijelu Hajduk je imao tri dobre šanse (dvaput Durdov i jednom Livaja), ali bijeli su bili neprecizni pred gostujućim vratarem. No, u drugih 45 minuta splitska je momčad dominirala, prvo je Durdov izjednačio u 49. minuti poslije sjajnog prodora i asistencije Krovinovića, a već u 64. minuti Bamba je doveo Hajduk u vodstvo. Do još uvjerljivije pobjede mogao je Hajduk u 83. minuti, no s pet metara glavom nije uspio pogoditi Livaja.

GOLOVE S UTAKMICE POGLEDAJTE OVDJE

Ipak, po svemu prikazanom Hajduk u uzvratu ne bi smio imati previše problema za prolazak u posljednje kvalifikacijsko kolo Konferencijske lige. Uostalom, cijela momčad Dinamo Cityja po transfermarktu vrijedi otprilike kao sam Marko Livaja. Trener Garcia može biti zadovoljan igrom svoje momčadi, imao je nekoliko raspoloženih pojedinaca, Bruno Durdov je bio odličan, još samo da malo popravi preciznost, a i drugi junior, Branimir Mlačić opet je pokazao veliku sigurnost na stoperskoj poziciji, iako mu je ovo bila tek treća utakmica za Hajduk u seniorskoj karijeri.

A najveći pljesak na jučerašnjoj utakmici dobio je Ante Rebić, kojem su to bile prve minute u dresu Hajduka. Ušao je u 69. minuti, dobio ovacije cijelog stadiona, a onda u nekoliko dodira s loptom pokazao da je majstor nogometa. No, za ući u optimalnu formu sigurno će mu trebati još koja utakmica. U nedjeljnom dvoboju protiv Gorice Rebić nema pravo nastupa (odrađuje drugu utakmicu kazne zbog crvenog kartona u dresu Leccea), ali zato će konkurirati za uzvrat protiv Dinamo Cityja koji je na rasporedu u četvrtak od 20.45 sati. Pobjednik ovog dvoboja će u doigravanju za ulazak u ligašku fazu Konferencijske lige igrati protiv pobjednika susreta između poljske Jagiellonije i danskog Silkeborga. Poljaci su u prvom duelu slavili 1:0 na gostovanju.

FOTO Kakvi majstori! Razdragana lica Hajdukovih igrača nakon pobjede o kojoj će se pričati
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Ključne riječi
Konferencijska liga Dinamo City Hajduk

Avatar patriot-2010
patriot-2010
07:54 08.08.2025.

Baš me zanima koliko će biti pozitivnih a koliko negativnih komentara....hm?

