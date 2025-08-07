Garcia: Htjeli smo zabiti još golova, nismo se povukli. Livaja? Ne znam otkud vam to!

Odmah nakon pobjede Hajduka protiv Dinamo Cityja pred novinare su sjeli treneri. Iza Ilira Daje, stratega Dinamo Cityja stigao je Gonzalo Garcia. Vidno dobro raspoložen odmah je odgovorio na teško pitanje. Jedan je novinar imao dojam da su se njegovi igrači malo povukli nakon preokreta.

- Zadovoljan sam s igrom. Naravno, ne možemo biti skroz zadovoljni jer smo mogli zabiti još golova. Nismo stali, pokušali smo zabiti još. Željeli smo igrati, ali istina je da smo u završnici bili malo umorni. Igramo puno utakmica. Kada ne zabijate, morate pritiskati. Ali, nismo prestajali. Ritam je malo pao jer igrači nisu strojevi - počeo je Garcia na svojoj press-konferenciji.

Kako je vidio nastup Marka Livaje? Je li on nezadovoljan?

- Mislim da je sretan. Smije se puno. Radi puno posla za ekipe. Imao je 2-3 dobre prilike. Ne znam otkud Vam to. Radi dobro na treninzima i utakmicama. Ako ga koristimo ovako, imat će više loptu. Po meni je sretan. Pitajte njega o tome ako mislite da nije.

Istaknuo je da je ponosan na reakciju svojih igrača nakon primljenog pogotka.

- Ponosan sam na sve. Stvarno su se trudili. Imali smo 3-4 velike prilike i nismo zabili, pa smo primili nevjerojatnu golčinu. Ali, nastavili smo. Bili smo nakratko šokirani. Prošlu utakmicu u Europi smo primili iz mrtvog kuta, sada ovako. Igrali smo protiv ekipe koja je imala dobar build-up, ali nisu kreirali puno prilika. Želimo da krila napadaju, da su hrabri. Tako ćemo imati više prilika. Najviše šansi došlo je iz srednje linije. Ne zanima tko će zabiti. Želim da svi napadaju prostor, da imaju samopouzdanja.

A ovako je prognozirao uzvrat i šanse za prolazak Hajduka.

- Očekujem da će Dinamo ići na pobjedu. To je samo jedna utakmica. Ne znam što reći. Jedan je gol razlike, to nije puno. Promijeni su u jednom udarcu. Idemo na pobjedu i oni će isto. Dobra su momčad, imaju dobre igrače, naravno da imaju šanse - kazao je Garcia.