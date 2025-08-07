Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
FANTASTIČNE AKCIJE

VIDEO Tako se to radi! Pogledajte golove i ekstazu navijača za totalni preokret Hajduka

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
07.08.2025.
u 23:09

Hajduk je u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige na Poljudu svladao albanski Dinamo City s 2:1. Gosti su poveli, no splitska momčad je u drugom poluvremenu golovima Brune Durdova i Abdouliea Sanyanga Bambe stigla do važne pobjede pred uzvrat

Nogometaši Hajduka ostvarili su tešku, ali iznimno vrijednu pobjedu u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Na ispunjenom Poljudu, splitski bijeli su nakon preokreta svladali albanski Dinamo City rezultatom 2:1, osiguravši minimalnu prednost pred uzvratni susret. Iako su u utakmicu ušli kao izraziti favoriti, što su potvrđivale i predviđanja kladionica, momčad trenera Gonzala Garcije morala je uložiti maksimalan napor kako bi slomila otpor čvrstih i organiziranih gostiju koji su pokazali da nisu slučajno stigli do ove faze natjecanja.

Prvo poluvrijeme donijelo je neočekivani šok za domaće navijače. Unatoč terenskoj inicijativi Hajduka i nekoliko poluprilika, gosti iz Tirane prvi su došli do pogotka. Igrala se 37. minuta kada je Lorenco Vila ostavio loptu za Dejvija Bregua, koji je fantastičnim udarcem s dvadesetak metara matirao nemoćnog Ivicu Ivušića i utišao Poljud. Taj hladan tuš izazvao je nervozu u redovima splitske momčadi, koja do odlaska na odmor nije uspjela pronaći rješenje za obranu gostiju, zbog čega su ih s tribina ispratili i sporadični zvižduci.

GOL DINAMO CITYJA POGLEDAJTE OVDJE

U nastavak susreta Hajduk je ušao s potpuno drugačijom energijom, odlučan da što prije anulira prednost gostiju. Pritisak se isplatio već u 48. minuti, kada je Filip Krovinović sjajnim prodorom nanizao nekoliko protivničkih igrača i zatim preciznom asistencijom pronašao Brunu Durdova, koji je udarcem glavom s pet metara izjednačio rezultat na 1:1 i vratio nadu na tribine. Taj pogodak bio je ključan trenutak koji je u potpunosti promijenio dinamiku utakmice i dao krila Hajdukovim igračima.

GOL DURDOVA ZA 1:1 POGLEDAJTE OVDJE

Potpuni preokret i ekstazu na Poljudu donio je Abdoulie Sanyang Bamba, koji je u igru ušao s klupe. Samo nekoliko minuta nakon ulaska, u 63. minuti, gambijski napadač najbolje se snašao u gužvi u šesnaestercu i lijevom nogom pospremio loptu u mrežu za konačnih 2:1. Pobjeda, iako minimalna, daje Hajduku prednost pred uzvrat koji je na rasporedu 14. kolovoza u Albaniji, a Bijeli će tamo tražiti potvrdu prolaska u play-off Konferencijske lige.

GOL BAMBE ZA 2:1 POGLEDAJTE OVDJE
Ključne riječi
Konferencijska liga Dinamo City Hajduk

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar El Đenerale
El Đenerale
23:27 07.08.2025.

trebali ste to nakantat sa još par golova... ali realno.. čudo bi se moralo dogoditi da albanci zabiju više ikakav gol Hajduku...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još