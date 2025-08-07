VIDEO Tako se to radi! Pogledajte golove i ekstazu navijača za totalni preokret Hajduka

Nogometaši Hajduka ostvarili su tešku, ali iznimno vrijednu pobjedu u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Na ispunjenom Poljudu, splitski bijeli su nakon preokreta svladali albanski Dinamo City rezultatom 2:1, osiguravši minimalnu prednost pred uzvratni susret. Iako su u utakmicu ušli kao izraziti favoriti, što su potvrđivale i predviđanja kladionica, momčad trenera Gonzala Garcije morala je uložiti maksimalan napor kako bi slomila otpor čvrstih i organiziranih gostiju koji su pokazali da nisu slučajno stigli do ove faze natjecanja.

Prvo poluvrijeme donijelo je neočekivani šok za domaće navijače. Unatoč terenskoj inicijativi Hajduka i nekoliko poluprilika, gosti iz Tirane prvi su došli do pogotka. Igrala se 37. minuta kada je Lorenco Vila ostavio loptu za Dejvija Bregua, koji je fantastičnim udarcem s dvadesetak metara matirao nemoćnog Ivicu Ivušića i utišao Poljud. Taj hladan tuš izazvao je nervozu u redovima splitske momčadi, koja do odlaska na odmor nije uspjela pronaći rješenje za obranu gostiju, zbog čega su ih s tribina ispratili i sporadični zvižduci.

U nastavak susreta Hajduk je ušao s potpuno drugačijom energijom, odlučan da što prije anulira prednost gostiju. Pritisak se isplatio već u 48. minuti, kada je Filip Krovinović sjajnim prodorom nanizao nekoliko protivničkih igrača i zatim preciznom asistencijom pronašao Brunu Durdova, koji je udarcem glavom s pet metara izjednačio rezultat na 1:1 i vratio nadu na tribine. Taj pogodak bio je ključan trenutak koji je u potpunosti promijenio dinamiku utakmice i dao krila Hajdukovim igračima.

Potpuni preokret i ekstazu na Poljudu donio je Abdoulie Sanyang Bamba, koji je u igru ušao s klupe. Samo nekoliko minuta nakon ulaska, u 63. minuti, gambijski napadač najbolje se snašao u gužvi u šesnaestercu i lijevom nogom pospremio loptu u mrežu za konačnih 2:1. Pobjeda, iako minimalna, daje Hajduku prednost pred uzvrat koji je na rasporedu 14. kolovoza u Albaniji, a Bijeli će tamo tražiti potvrdu prolaska u play-off Konferencijske lige.

