Hajduk objavio vijest koju su čekali svi navijači, od ponedjeljka će krenuti opća navala

Nakon što su u igrači petak počeli s pripremama za nadolazeću sezonu, Hajduk je dan kasnije objavio i cijene sezonskih ulaznica. Od ponedjeljka u 10 sati krenut će prodaja, i to najprije za one koji žele obnoviti pretplate iz prošle sezone. Takvi će priliku da to učine imati do 7. srpnja. Lanjski pretplatnici moći će promijeniti i mjesto na tribini, ali i tribinu na kojoj žele biti, ako to žele.

Nakon 7. srpnja promjena mjesta moći će se izvršiti samo na tribini na kojoj lanjski pretplatnik već ima sezonsku ulaznicu. Svim će pretplatnicima njihovo staro mjesto biti rezervirano do 6. srpnja u 23.59 sati, a 7. srpnja od podneva počet će i slobodna prodaja.

Pretplatnici će u sezoni 2025./2026. koristiti postojeće pretplatničke iskaznice. Ovo je ujedno i posljednja sezona u kojoj će se koristiti aktualni dizajn iskaznica. Nakon obnove pretplate, pretplatnicima će na e-mail adresu stići PKPASS datoteka s postojećim QR kodom, kojim će, prikazom na mobilnom uređaju, moći ući na stadion bez fizičke iskaznice.

Što se cijena tiče. navijački sjever je 150 eura (cijena za članove kluba je 132 eura), Zapad je 300 eura (članovi 264 eura), a Zapad Premium s pićem i grickalicama 600 eura (članovi 528 eura).

SVE DETALJE PROČITAJTE OVDJE

FOTO Sunce prži, vani 30+ stupnjeva, a Hajduk trenira! Evo što je Garcijin prvi potez na Poljud