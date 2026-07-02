Drama u Senegalu nakon belgijskog preokreta: veznjak objavio da napušta reprezentaciju

Senegalski veznjak Pape Gueye izjavio je da više neće biti na raspolaganju reprezentaciji sve dok je na dužnosti aktualni stručni stožer, nakon što je njegova momčad u srijedu ispala sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala.

Senegal je ispustio prednost od dva gola protiv Belgije, a potom izgubio 2-3 nakon produžetaka u šesnaestini finala.

"Javit ću vam se kasnije s nekoliko riječi o ispadanju, ali danas objavljujem da ću, sve dok ovaj stručni stožer ostaje na dužnosti, uzeti stanku od nastupa za reprezentaciju", objavio je 27-godišnji Gueye na društvenim mrežama.

Činilo se da će Senegal proći dalje nakon što su ih u vodstvo doveli Habib Diarra i Ismaila Sarr.

Gueye, koji je na turniru zabio dva gola, zamijenjen je nedugo nakon isteka prvog sata igre. Senegalski izbornik Pape Thiaw uveo je u igru ​​Laminea Camaru dok je Senegal pokušavao sačuvati prednost.

Međutim, Belgija je u posljednje četiri minute dvaput zabila preko Romelua Lukakua i Yourija Tielemansa te odvela utakmicu u produžetke.

Belgija je potom dovršila preokret kada je Tielemans realizirao jedanaesterac dosuđen nakon VAR provjere.