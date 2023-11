'Hajduk je najbliži da bude prvak Hrvatske'

Uvjerljivo je izgubio od Hajduka (3:1), ali Mario Kovačević doživio je uoči utakmice nešto što protivnički treneri na Poljudu rijetko dožive. Splitski stadion dugim aplauzom dočekao je trenera Varaždina i pružio mu potporu u borbi protiv teške bolesti koja mu je dijagnosticirana prije puta za Split. Kovačević je ipak odlučio ostati na klupi varaždinske momčadi i boriti se sa svojim igračima. Nakon utakmice čestitao je Hajduku na pobjedi i istaknuo da ga silno boli kad vidi da njegova momčad može igrati bolje, ali prima naivne golove.

- Tijekom prvih pola sata nije izgledalo da će ovako završiti. Imali smo šansu preko Šege koji je pucao glavom, a onda... Što kazati kad dvaput loše reagiraš kod prekida, sve smo to upozoravali prije utakmice, posebno na Pukštasa koji je opasan u tim situacijama. Za drugi gol također nemamo što reći, nitko nije reagirao nakon odbijanaca. Nije lako doći igrati na Poljud, ali najviše me boli to što znam da možemo bolje, a onda primimo dva gola zbog neopreznosti...- analizirao je Kovačević prvo poluvrijeme utakmice 15. kola HNL-a.

- U drugom dijelu smo pokušavali igrati, Hajduk je zabio za 3:0, ali na kraju sam zadovoljan jer se nakon toga nismo do kraja raspali. Moj golman Zelenika je imao sedam-osam odličnih intervencija. Moramo biti bolji, konkretniji prema naprijed, govorio sam to i nakon utakmice s Dinamom, treba imati malo veća...

Iako nije zaključio rečenicu, jasno je na što je ciljao trener Varaždina.

Splićanima je poručio da su favoriti za naslov.

- Da, Hajduk može biti prvak i u ovom trenutku je najbliži tome. I prije sam to govorio. Tu su još Dinamo i Rijeka, pa neka pobijedi najbolji. U ovom trenutku najbolji je Hajduk i zasluženo drži prvo mjesto na tablici.