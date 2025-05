Hajduk je gotov! Gattuso priznao poraz: 'Oprostili smo se od borbe za naslov.' Evo koga je okrivio

U prvom nedjeljnom susretu 34. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Gorice i Hajduka su odigrali 1-1 (0-0) čime su Velikogoričani osigurali ostanak u ligi. I dok Gorica može biti zadovoljna takvim ishodom Hajduka je osvajanje samo jednog boda dodatno udaljilo od mogućeg naslova prvaka. Dva kola prije kraja sezone Splićani imaju pet bodova manje od vodeće Rijeke i četiri manje od Dinama. Splićani se odsad mogu pouzdati jedino u čudo. Situaciju je komentirao trener Hajduka, Gennaro Gattuso.

"Lagana utakmica za komentirati. Bez lopte dobri, s loptom neučinkoviti, bezopasni prema naprijed", pa je rekao kako je remi oproštaj od borbe za naslov: "Zasigurno. Već nakon prošle utakmice to je bilo blizu, a sad je to poprilično izvjesno. Na nama je da odigramo kako znamo do kraja, dostojanstveno.

"Uvijek isto pripremamo utakmice. Rijeka je teško pobjediva za nas ove sezone. To nam mora biti dodatan motiv ove sezone. Budemo li igrali ovako sporo kao danas, teško ćemo pobijediti ikoga", kazao je o Jadranskom derbiju koji se igra u idućem kolu pa podcrtao razloge pada igre: "Nismo bili na razini na kojoj smo igrali prije. Prvi i glavni odgovorni sam ja. Kad smo trebali ubaciti u višu brzinu, nismo. Igrači nisu ništa krivi. Ja sam kriv. Razočaran sam samo trenutačnom situacijom, razočaran sam sobom, ne igračima."

Svoje je misli podijelio trener Gorice Mario Carević. "Moramo se zadovoljiti s tim bodom, ali u drugom poluvremenu očekivao sam više, da ćemo biti poduzetniji u fazi napada, osjećao sam da imamo dovoljno prostora. Limitirali smo u prvom poluvremenu Hajduk, dobri smo bili u presingu na njihovo otvaranje igre, oduzeli smo hrpu lopti preko Tibora Halilovića. Od igrača s klupe očekivao sam više, bolju energiju. Na kraju, moramo se zadovoljiti bodom", rekao je Carević pa dodao: "Cilj za sezonu smo ispunili još sinoć. Sad smo matematički sigurni, kad je Šibenik izgubio. Zato sam očekivao bolju utakmicu danas našu. U drugom poluvremenu pogotovo, bilo je prostora. Možda nam se akumulirao umor, kraj je sezone. Remi je za nas dobar."