Senegal pobijedio Sudan i izborio četvrtfinale afričkog Kupa nacija

Nogometaši Senegala izborili su plasman u četvrtfinale afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku nakon što su u prvom susretu osmine finala u Tangieru pobijedili Sudan sa 3-1. Senegal je posljednji put stigao do četvrtfinala afričkog prvenstva 2021. godine kada je jedini put bio kontinentalni prvak.

Sudan je poveo već u šestoj minuti golom Amara Abdallaha, no Senegal je do kraja poluvremena okrenuo rezultat golovima Pape Gueyea. Veznjak Villarreala je izjednačio u 29. minuti, a u posljednjim trenucima prvog dijela i drugi put se upisao među strijelce.

Korak bliže pobjedi Senegal je stigao u 77. minuti kada je Ibrahim Mbaye sjajnu kontru pretvorio u pogodak. Za 17-godišnjeg napadača PSG-a bio je to drugi gol u dresu reprezentacije u šestom nastupu.

Sudan se mogao vratiti u igru u 88. minuti kada je veliku priliku imao Al Gozli Nooh, ali je u posljednji trenutak ispred njega loptu izbacio u korner Krepin Diatta. Senegal će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Mali - Tunis.

U ostalim susretima osmine finala sastaju se Maroko - Tanzanija, Južna Afrika - Kamerun, Egipat - Benin, Nigerija - Mozambik, Alžir - DR Kongo, te Obala Bjelokosti - Burkina Faso.