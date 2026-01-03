Zlatan Ibrahimović konačno pričao na hrvatskom! Slavenu Biliću otkrio: 'Ukrao sam puno bicikala'

Nogometni svijet s nestrpljenjem očekuje poslasticu koja se rijetko viđa, trenutak u kojem jedan od najkarizmatičnijih i najkontroverznijih sportaša današnjice, Zlatan Ibrahimović, otvara dušu na jeziku svojih korijena. Legendarni švedski napadač gost je popularnog sportskog serijala "(Ne)uspjeh prvaka", a ulogu voditelja i sugovornika preuzeo je bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić. Već sama najava ovog razgovora dviju nogometnih veličina izazvala je golemu pozornost, ponajviše zbog činjenice da je ovo prvi put da Ibrahimović daje veliki intervju na materinjem jeziku, što obećava razgovor bez filtera, pun emocija i iskrenosti kakvu od Zlatana i očekujemo. Intervju je toliko opsežan da će biti podijeljen u čak tri epizode, nudeći gledateljima dubinski portret čovjeka koji je desetljećima dominirao nogometnim terenima.

Razgovor se neće doticati samo slavnih golova i trofeja. Bilić i Ibrahimović zalaze u puno dublje i osobnije teme koje su oblikovale Zlatana kao osobu i sportaša. Tako će slavni Ibra govoriti o svojoj novoj ulozi u svijetu nogometa nakon što je kopačke objesio o klin, ali i o teškom i izazovnom odrastanju u Švedskoj koje ga je zauvijek obilježilo. Poseban naglasak bit će na njegovom osjećaju pripadnosti, vječnom pitanju koje ga prati kroz cijeli život, kao i na neizbježnim temama arogancije i samouvjerenosti, zaštitnim znakovima koji su od samih početaka njegove karijere intrigirali i dijelili javnost. Ovo je prilika da se čuje pozadina priče, direktno od njega samoga.

Da će razgovor biti brutalno iskren, potvrdio je i kratki isječak koji je Arena Sport objavila na društvenim mrežama, a koji se proširio brzinom munje. U njemu Ibrahimović bez imalo ustručavanja priznaje detalj iz svoje mladosti. "Nije tajna da sam ukrao puno bicikla", rekao je Zlatan uz smiješak, dajući naslutiti da u ovom intervjuu neće biti zabranjenih tema. Upravo ta sirova iskrenost ono je što publika voli kod njega, a čini se da će u razgovoru s Bilićem toga biti napretek, pružajući jedinstven pogled na put koji je prešao od siromašnog dječaka iz predgrađa do svjetske sportske zvijezde.

Jedna od anegdota koju je podijelio posebno je dirljiva i slikovito opisuje skromne početke i šok koji je njegov uspjeh predstavljao za njegovu obitelj. Ispričao je reakciju svoje majke nakon što je potpisao svoj prvi veliki profesionalni ugovor s Ajaxom, trenutak koji mu je promijenio život. "Kad sam potpisao ugovor s Ajaxom, moja je majka mislila da sam umro. Vidjela je samo moju sliku na televiziji i nazvala me kako bi me pitala: 'Što se dogodilo?' Rekao sam joj kako ću igrati nogomet za Ajax kao profesionalac", ispričao je Ibrahimović, otkrivajući koliko je njegov put u profesionalne vode bio nevjerojatan čak i njegovim najbližima.

Prva epizoda ovog sportskog događaja sezone zakazana je za ponedjeljak, 5. siječnja, s početkom u 20 sati na kanalu Arena Sport 1. Time se Zlatan Ibrahimović pridružio impresivnom nizu sportskih velikana koji su gostovali u Bilićevoj emisiji i podijelili svoje životne priče. Prije njega, u vrućoj fotelji serijala "(Ne)uspjeh prvaka" sjedile su ikone poput Janice Kostelić, Luke Modrića, Novaka Đokovića, Gorana Ivaniševića i Nikole Karabatića, što samo potvrđuje status i važnost ovog projekta koji publici donosi drugu, ljudsku stranu najvećih sportskih šampiona.