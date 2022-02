Hajduk ima sve preduvjete za osvajanje naslova. Je li to najveći motiv za - Dinamo?

Dva dana prije Hajdukova 111. rođendana udruga Naš Hajduk pohvalila se kako je prešla brojku od 40.000 članova. Očito je da Split i okolicu trese nezabilježena navijačka euforija zbog zbivanja u Hajduku, a prvi efekti ovakve klime trebali bi biti vidljivi na utakmici sa Slaven Belupom u nedjelju u 15 sati.

Stoga je Hajdukova trenera Valdasa Dambrauskasa jučer na Poljudu dočekalo očekivano novinarsko pitanje – može li Hajduk pobijediti sve do kraja? Dakle, u sljedećih 15 utakmica.

– To je odlično pitanje. To je san kojem svaki klub teži. Najvažnija stvar je pobijediti iduću utakmicu. Ako nastavimo dalje ovako, to je sve o čemu vodim računa. Najvažnija je nedjelja i utakmica sa Slaven Belupom. Ne želimo špekulirati dalje – odgovorio je Litavac.

Osvojili ste naslove prvaka u Litvi sa Žalgirisom i u Bugarskoj s Ludogorecom. Bi li vam najdraža bila titula s Hajdukom?

– Za mene je najvažnija utakmica u nedjelju – izbjegao je odgovor Valdas.

Fokusiran na momčad

Osjećate li pritisak navijača?

– Vrlo malo čitam medije. Ne izlazim. U tri mjeseca sam dva puta bio vani. Ni ne znam kako doći do Rive. Sa svojim prijateljima prošli tjedan bio sam na Rivi. Moram biti fokusiran na momčad. Imamo nove članove stožera, kondicijskog trenera. Ne možeš nešto izgraditi u jednom danu. Čeka nas još 15 utakmica do kraja sezone. Želim da ljudi budu ponosni na nas. Ako svi dajemo podršku i kad je dobro i kad nije, može se dogoditi magija – kaže Valdas.

Osvrnuo se i na dolazak Nikole Kalinića, koji će na Poljudu zaigrati za Hajduk prvi put nakon 28. svibnja 2009. i finala Kupa s Dinamom.

– Nikola je igrač koji ima dosta iskustva. Igrao je za jako puno trenera, puno klubova je prošao. Njemu se lako adaptirati na svaki sustav igre. Vjerujem da smo dobili igrača čiji je profesionalizam na visokoj razini.

Kako će surađivati Livaja i Kalinić? Nikada nisu igrali zajedno.

– Svaki top igrač želi igrati s drugim takvim igračem. Privilegij je (za klub) imati takve igrače, a i meni kao treneru je to isto privilegij. Želim izgraditi odnose, komunikaciju, uigrati ih...

Hoće li Hajduk i dalje igrati s trojicom igrača u posljednjoj liniji?

– Trener sam koji se voli adaptirati. Uvijek gledamo protivnika. Slaven je jako dobro vođen. Jako je jasan model igre koji žele uspostaviti. Ne smijemo biti slijepi. Ako se koncentriramo samo na rođendan, izgubit ćemo utakmicu. Nismo u svlačionici uopće spominjali rođendan kluba. Moramo biti fokusirani na teren – kaže Dambrauskas, a dotaknuo se i sljedećeg suparnika:

– Zabijaju u svakoj utakmici. Protiv Šibenika su zaslužili pobjedu. Stvorili su dosta šansi. Mi smo Hajduk i moramo gledati što mi radimo. Neće biti lako. Motivacija i atmosfera koja se očekuje na Poljudu i njih će motivirati. Poljud je najbolje mjesto za igranje. Da nije restrikcija, bilo bi i više ljudi. Uživat ćemo u atmosferi i biti spremni – zaključio je Dambrauskas.

Hajduk će tako ludi tjedan, u kojemu je doveo Kalinića, zaokružiti 111. rođendanom te – nadaju se na Poljudu – i pobjedom nad Slavenom Belupom. No koliko će Hajduk moći s postojećim kadrom dugoročno parirati Dinamu? Na primjer, Dinamov kadar procijenjen je na 101,35, a Hajdukov na 40,4 milijuna eura, što apsolutno ne igra nikakvu ulogu, dok bi jedna od ključnih prevaga trebali biti igrači iz drugoga plana.

A kako tu stoji Hajduk? Prema kadru kojim raspolaže Dambrauskas, bijeli bi mogli sastaviti jednu vrhunsku, a drugu ipak ne izvanserijsku, ali ipak momčad s nekoliko dragulja. Najjači Hajduk u sustavu 4-2-3-1 izgleda ovako: L. Kalinić; Lovrencics, Katić, Ferro, Melnjak; Grgic, Fossati; Mlakar, Krovinović, Livaja; N. Kalinić.

A Hajduk 2? Subašić; Mikanović, Simić, Elez, Čolina; Vuković, Atanasov; Sahiti, Kačaniklić, Biuk; Ljubičić.

Ipak veliki pomak

Za usporedbu, u Dinamu su rezerve Moharrami, Perić, Lauritsen, Gojak, Menalo, Emreli, Petković, Jurić...

Na kraju, za razliku od prijašnjih sezona, Hajduk je u nečemu ipak napravio pomak. U posljednjih godinu dana doveo je igrače koji iza sebe imaju iskustvo osvajanja naslova prvaka. Tako je Lovrencsics bio prvak s poljskim Lechom i Ferencvárosem (3), Ferro i Krovinović s Benficom, Livaja s AEK-om, Subašić s Monacom, a Mlakar s Mariborom. Na kraju, i spomenuti Valdas ima dva naslova.

Tako Hajduk gotovo da ima nacrtan naslov prvaka: vrhunske igrače, fanatičnu publiku, trofejnog trenera. No nije li sve ovo upravo najveći motiv za – Dinamo?