Hajdukovci, ne brinite se, Ferro će biti najbolji igrač u ligi

Roberto Rocha (35) za sebe kaže da je nogometni trener i agent. Nogometne priče nametnule su se same. Ovaj magistar nogometa danas u svom portfelju ima neke od najtalentiranijih mladih portugalskih nogometaša, poput Fabija Silve koji je iz Porta u Wolverhampton prešao za 40 milijuna eura. Njegova agencija radi i s igračima kao što su Coutinho, Mahrez, Willian, David Luiz, Richarlison, Marquinhos... Govori nam kako već neko vrijeme radi na ozbiljnoj menadžerskoj razini, ali i nerijetko sudjeluje na konferencijama širom svijeta na kojima drži predavanja kolegama trenerima i nogometnim djelatnicima. Ističe kako je radio na istim programima razvoja igrača s nogometnim velikanima poput Alexa Fergusona, Didiera Deschampsa, Edena Hazarda ili Kevina de Bruynea. Koliko mu takva iskustva pomažu u menadžerskom poslu?

– Sa 17 godina sam trenirao neke od najtalentiranijih portugalskih mladih igrača u to doba. To mi je puno pomoglo. Sada sam u potrazi za nekim novim Modrićem ili Ronaldom, smije se Roberto: – Važno je razumjeti igrače ne samo na terenu već i izvan njega. Pokušati shvatiti koji su utjecaji ključni za uspjeh. A takvih je puno, poput obiteljskog nasljeđa, interakcije sa suigračima, socijalne i emocionalne inteligencije. Da ne pričam o razumijevanju medija i važnosti navijača. Jer, samo talent nije dovoljan.

Kako se dolazi do statusa da upravljate karijerama nekih od najtalentiranijih mladih igrača u četiri najveća portugalska kluba, zašto baš vi?

– Najvažnije uspostaviti povjerljiv odnos s igračem i njegovom obitelji. Također, važno je uvijek biti uz njih, makar i razgovarati telefonom i slušati njihove probleme. To je mladim sportašima jako važno. Dakle, dajete im ono što im treneri i klubovi ne mogu dati, a to je individualna podrška na svim razinama. Jer, veliki sustavi uglavnom su koncentrirani na kolektiv. Nekada im morate otići po sladoled kada imaju slobodan dan. I to je dio upravljanja. Važno im je pomoći da razumiju kako se fokusirati na nogomet ali i na odmor...

Zadnjih dana u Hrvatskoj se dosta piše o Franciscu Reisu Ferreiri koji je došao u Hajduk...

– Jako dugo ga poznajem. Bio je velika nada portugalskog nogometa. Godinama je bio kapetan druge momčadi Benfice, ali i omladinskih selekcija portugalske reprezentacije. Ima kvalitete koje su važne za portugalski i hrvatski nogomet. Inteligentan je i jako dobro čita igru. Po tom je segmentu zaista vrhunska klasa. Dobar je u tehničkom smislu na malom prostoru. U zadnje vrijeme nije igrao i vjerojatno nije na svom maksimumu, ali s vremenom će postati jedan od najboljih igrača vaše lige.

Koliko pratite hrvatski nogomet?

– Svi prate hrvatski nogomet. Pa vi ste, uz Urugvaj, najtalentiranija nogometna nacija na svijetu kada se uzme u obzir ukupan broj stanovnika. Nema smisla sada govoriti o Modriću, Rakitiću ili ostalim sjajnim igračima. Fascinantno je kakva je to strategija kojom stvarate toliko vrhunskih igrača. Nije to samo talent...

Ima li mladih igrača u HNL-u za najveće portugalske klubove?

– Klubovi poput Porta, Benfice ili Sportinga izvrstan su izlog za najtalentiranije igrače iz cijelog svijeta i tako je već desetljećima. Naravno da imate takve igrače, Luka Sučić, Stipe Biuk, Lukas Kačavenda... Pa Josip Gvardiol koji je već sada europska klasa, a tek će doći na najvišu razinu te će se najveći europski klubovi otimati za njega. Jasno je da se hrvatskom stvaranju igrača dive svi u Europi i to već godinama. A taj proces će se očito nastaviti i dalje. Nije to samo Dinamo. Vrhunski pokazatelj je i omladinska Liga prvaka gdje je Dinamo godinama igrao na vrhunskoj razini. Pa odlični mladi talenti dolaze gdje god pogledate u Hrvatskoj, od Osijeka, Slavena Belupa, Istre...

Koji igrači iz Dinama kotiraju posebno visoko?

– Mi Portugalci volimo nogometnu čaroliju kakvu su imali Figo, Nani, Quaresma, Rui Costa... Sviđa mi se ta posebna veza koju Luka Ivanušec ima s loptom. Takvi igrači izazivaju vam poseban i fizički osjećaj, čak zatreperite kada ih gledate. Promjena ritma, imaginacija kojom čini razliku, završni pas, dribling... sve to ima za najveće dosege. Tu je Mislav Oršić o čijem uspjehu danas sanjaju mnogi klinci u Hrvatskoj. Da ne pričam o Josipu Šutalu koji će sigurno za koju godinu biti stožerni igrač reprezentacije.

Portugalske mlade vrste godinama su u samom svjetskom vrhu, u čemu je tajna?

– Zadnjih 20 godina ubiremo plodove koncepta koji je osamdesetih godina prošlog stoljeća osmislio profesor Carlos Queiroz. On je skrenuo pažnju na važnost detaljne analize i stvorio je nogometne principe na kojima su stasale generacije novih trenera. Naravno, važna je strast. Također, način upravljanja momčadi, pa i organizacija klubova, važne su stvari za nas. Ja sam magistrirao nogomet i vjerojatno smo među prvim državama na svijetu koje su ustrojile takav obrazovni sustav u svijetu. Baš ta potraga za znanjem dolazi od želje za napretkom nogometne igre, u taktičkom smislu. U našoj filozofiji nije samo kako doći do pobjede, već kako navijačima omogućiti da uživaju. To je taj razvoj nogometne kulture. Zbog toga imamo sve bolje igrače i momčadi.

Imaju li Hrvati i Portugalci sličnu nogometnu filozofiju?

– Da, apsolutno. Cijenimo hrvatske igrače i različite metode koje stvaraju te zvijezde. Nije stvar u financijskom kapacitetu, već u filozofiji igre i karakteru igrača. Hrvatska i Portugal su dosta slične države, unatoč različitom povijesnom putu. Pa i naši glavni gradovi su slični. Pogledajte arhitektonske sličnosti, gastronomiju ili sličan način života i ta jednostavna poniznost prosječnih ljudi. Obje zemlje imaju superpametne igrače koji savršeno razumiju igru. Nama, kao ni vama, fizička snaga nije glavni forte. Igru stvaramo kontrolom lopte, kreativnošću, intenzitetom i pametnim kombinacijama, odnosno, posebnim igračima koji stvaraju magiju.

Poslali ste mi fotografiju na kojoj ste s Joaom Felixom, igračem koji je štićenik Jorgea Mendesa, jednog od najpoznatijih svjetskih menadžera. Možda se vašem šefu neće svidjeti što promovirate 'tuđi proizvod'?

– Trenutačno radim s nekim od najtalentiranijih portugalskih igrača koji će nastaviti naše nogometno naslijeđe. Tu su Fabio Silva iz Wolverhamptona, zatim Roger Fernandes koji ima 16 godina i igra u Bragi na najvišoj razini, Joel Fernandes, kapetan naše U19 reprezentacije... Važno je poštovati sve ostale u ovoj priči. Joao Felix radi s Jorgeom Mendesom, ali ja mu se divim kao navijač. Nema tu antagonizama ili rata, samo respekt. Ponekad ne znam fotografiram li se s tim velikim igračima kao navijač ili prijatelj, bez obzira tko ih zastupa.

A vi ste se okrenuli američkom MLS-u?

– Htio sam istražiti manje poznata tržišta. To je ogromno tržište s velikim potencijalom. Amerikanci mijenjaju svoju nogometnu paradigmu. Prije su tražili dokazana nogometna imena na kraju karijere. Danas traže igrače oko kojih mogu stvarati dugoročnu priču i sve više njih žele u njoj sudjelovati. Ugovori su sve bolji i veći. Tu je i poticaj za SP 2026. koje će se tamo održati. Stoga, kladio bih se na rast njihova nogometa u narednim godinama. Možda bi tamo mogao završiti i Luka Modrić – kaže Rocha.

Koliko prosječan igrač može zaraditi u MLS-u?

- Radim s Diegom Rossijem koji je prošle sezone bio najbolji igrač u MLS-u, a sada je otišao u Fenerbahče. Rekli bismo da igrači tamom zarađuju silne milijune, no nije uvijek tako. Prosječan igrač zaradi između 300 i 600 tisuća dolara godišnje.

A oni najbolji?

- Preko milijun dolara godišnje. Ali tu govorimo o onim najpoznatijim imenima.

Kakva je to zapravo kvaliteta nogometa u usporedbi s Europom?

- SAD je stvarno poboljšao svoje metode u zadnjih 10 godina, a na poseban način u zadnjih pet. Zapravo, SP za četiri godine može donijeti puno. Posebice zbog igrača kao što su Christian Pulišić iz Chelsea, Giovannija Reyne iz dortmundske Borussije, Sergina Desta iz Barcelone, Westona McKennieja iz Juventusa... MLS nije inferiornija od belgijske, švicarske, nizozemske ili portugalske lige. Naravno, najbolji klubovi u ovim ligama su na visokoj razini, ali liga nisu samo najbolji. Sigurno ćemo vrlo brzo morati računati s Amerikancima na najvišoj razini - zaključio je Roberto. •