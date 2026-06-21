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21.06.2026. u 06:12
Tunis i Japan sastaju se u meksičkom Monterreyu u drugom kolu skupine F na Svjetskom nogometnom prvenstvu.
Tunis
0-2'
Japan
Kamada 4', Ueda 30'
Svjetsko prvenstvo, 2 kolo skupine F, 6:00, Monterrey, Meksiko
46'

Počeo je nastavak.

Poluvrijeme
POLUVRIJEME (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela, Japan vodi 2:0.

45'

Četiri minute nadoknade.

43'

I dalje gledamo dominaciju Japana iako vodi 2:0 i ima odličan rezultat. Tunis je malo toga napravio.

38'

Tunis je malo toga pokazao u dosadašnjoj utakmici, a čini se da smjena izbornika nije pomogla.

Gol
30' (Gol)

Gol za Japan! Ueda je opalio s 25 metara i sjajno pogodio. Japan ima veliku prednost.

15'

Japan je puno bolji i nakon postignutog gola, dominira i pokušava. Od Tunisa smo malo toga vidjeli.

Gol
4' (Gol)

Gol za Japan! Kamada je odmah na početku šokirao Tunis i doveo svoju momčad u vodstvo.

1'

Počela je utakmica!

JAPAN

Suzuki - Ito, Itakura, Tomiyasu - Nakamura, Kamada, Sano, Doan - Tanaka, Ito - Ueda

TUNIS

Dahmen - Bronn, Talbi, Rekik - Abdi, Mejbri, Skhiri, Valery - Saad, Tounekti - Slimane.

POREDAK

Ovo je stanje u skupini.

Tablice omogućuje Sofascore

S druge strane, Japan je u prvom kolu odigrao vrlo dobru utakmicu protiv Nizozemske i remizirao 2:2, čime je napravio važan korak prema plasmanu u nokaut fazu. Zbog prikazanog protiv jednog od favorita skupine, Japanci u dvoboj s Tunisom ulaze s ulogom blagog favorita.

Tunis je natjecanje otvorio teškim porazom od Švedske (1:5), nakon čega je došlo do promjene na klupi. Dosadašnji izbornik Sabri Lamouchi smijenjen je, a reprezentaciju je preuzeo iskusni Francuz Herve Renard, kojemu će utakmica protiv Japana biti premijera na klupi afričke reprezentacije.

Tunis i Japan sastaju se u drugom kolu skupine F Svjetskog prvenstva u Monterreyju, a u nešto boljoj poziciji uoči susreta nalaze se Japanci, koji su u prvom kolu osvojili bod protiv Nizozemske.
 

Komentara 1

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ST
Startrack
06:55 21.06.2026.

Za mene su Japanci najvisa rasa na ovom svjetu. Ono stosu eugenicari pisali al nisu nordijci nego japanci nesto najvise.

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