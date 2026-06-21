Počeo je nastavak.
Kraj prvog dijela, Japan vodi 2:0.
Četiri minute nadoknade.
I dalje gledamo dominaciju Japana iako vodi 2:0 i ima odličan rezultat. Tunis je malo toga napravio.
Tunis je malo toga pokazao u dosadašnjoj utakmici, a čini se da smjena izbornika nije pomogla.
Gol za Japan! Ueda je opalio s 25 metara i sjajno pogodio. Japan ima veliku prednost.
Japan je puno bolji i nakon postignutog gola, dominira i pokušava. Od Tunisa smo malo toga vidjeli.
Gol za Japan! Kamada je odmah na početku šokirao Tunis i doveo svoju momčad u vodstvo.
Počela je utakmica!
Suzuki - Ito, Itakura, Tomiyasu - Nakamura, Kamada, Sano, Doan - Tanaka, Ito - Ueda
Dahmen - Bronn, Talbi, Rekik - Abdi, Mejbri, Skhiri, Valery - Saad, Tounekti - Slimane.
Ovo je stanje u skupini.
S druge strane, Japan je u prvom kolu odigrao vrlo dobru utakmicu protiv Nizozemske i remizirao 2:2, čime je napravio važan korak prema plasmanu u nokaut fazu. Zbog prikazanog protiv jednog od favorita skupine, Japanci u dvoboj s Tunisom ulaze s ulogom blagog favorita.
Tunis je natjecanje otvorio teškim porazom od Švedske (1:5), nakon čega je došlo do promjene na klupi. Dosadašnji izbornik Sabri Lamouchi smijenjen je, a reprezentaciju je preuzeo iskusni Francuz Herve Renard, kojemu će utakmica protiv Japana biti premijera na klupi afričke reprezentacije.
Tunis i Japan sastaju se u drugom kolu skupine F Svjetskog prvenstva u Monterreyju, a u nešto boljoj poziciji uoči susreta nalaze se Japanci, koji su u prvom kolu osvojili bod protiv Nizozemske.
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