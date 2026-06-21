Tko je čovjek (37) koji je ispisao povijest SP-a? Oženio je srpsku influencericu

Nogometna reprezentacija Curacaa osvojila je prvi bod u povijesti nastupa na Svjetskim prvenstvima odigravši bez pogodaka protiv Ekvadora, a apsolutni junak susreta bio je vratar Eloy Room.

Iskusni 37-godišnji čuvar mreže imao je nevjerojatnih 15 obrana, od čega čak deset udaraca iz kaznenog prostora, te je za svoju izvedbu dobio maksimalnu ocjenu 10.

Room je tako ušao u povijest kao vratar s najviše obrana na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva koja nije otišla u produžetke. Ukupni rekord i dalje drži Amerikanac Tim Howard, koji je protiv Belgije na Svjetskom prvenstvu 2014. godine skupio 16 obrana, ali u susretu koji je trajao 120 minuta.

Vratar Curacaa za reprezentaciju je debitirao 2015. godine protiv Kube i odmah sačuvao mrežu netaknutom. Profesionalnu karijeru započeo je 2008. u Vitesseu, s kojim je 2017. osvojio nizozemski Kup. Tijekom karijere branio je još za Go Ahead Eagles, PSV Eindhoven, Columbus Crew, Cercle Brugge i Miami FC. Posebno je uspješno razdoblje proveo u MLS-u, gdje je s Columbus Crewom 2020. godine osvojio naslov prvaka. Danas je čuvar mreže Miamija u USL Championshipu (neka vrsta druge lige u Sjevernoj Americi).

Zanimljiv detalj iz njegova privatnog života jest da je Room u braku sa srpskom influencericom Zoranom Jovanović, poznatijom pod nadimkom Zorannah, zbog čega ga mediji često nazivaju "srpskim zetom".