Hajduk ima problem oko Rakitića, a svi očekuju da sve riješi Livaja

Hajduk je u subotu nastavio lošu seriju rezultata ove godine i odigrao 1:1 na gostovanju kod Istre u Puli. Bjeli su tako ispustili prvo mjesto u HNL-u jer je Rijeka nakon toga svladala Osijek. A situaciju u Hajduku komentirao je Dražen Besek u HTV-ovoj emisiji Stadion.

- Hajduk nije loše krenuo, imao je prvu šansu i sve je vodilo tome da bi mogao odigrati dobru utakmicu. No Hajduku se ponavljaju greške kod istih igrača. Tu mislim na Dialla, koji je na toj poziciji dosta nesiguran. Teško je ulaziti u Gattusovu viziju, ali vidljiv je profil igrača na pojedinim pozicijama. Hajduk ima veliki problem, a to je da oko Rakitića, koji je igrač u sredini, oko njega trebaju biti dinamičniji igrači, jer je on dovoljan da smiri igru, ali onda oni oko njega trebaju biti dinamičniji da mogu stvarati višak prema naprijed. Dosta trenera se promijenilo u Hajduku i svi očekuju da sve riješi Livaja. Hajduk ima dobrih igrača, ali mora se voditi računa o profilu igrača na nekim pozicijama. Ako nema dinamike, teško će se dolaziti u situacije da se ulazi u šesnaesterac u punoj brzini - rekao je Besek.

Što nedostaje Hajduku za bolje rezultate?

- Hajduk još ima vremena, ali treba podići nivo igre, moraju naći rješenja kako doći do završnice bez Livaje. Haduk ima pootencijala. Problem oko Pukštasa je samo jedan primjer kako se neke stvari moraju riješiti zbog rezultata, jer nikome ne koristi da takav igrač ne igra. Hajduk je velik klub, egzistira zbog rezultata, taj ogroman broj navijača koje Hajduk ima, to je ogromna odgovornost. Govorimo o pritisku, ali ako ne možeš podnijeti pritisak, onda ne možeš igrati za tako velik klub. Hajduk mora iskoristiti više svojih unutarnjih potencijala da bi bio bolji - rekao je Besek.