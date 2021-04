Hajduk II se ukida, 19 igrača mora otići, klub je u debelom minusu, mijenja se statut

U ime Udruge „Naš Hajduk” prijedloge o formiranju savjetodavnog tijela „Hajdučke zajednice” kao ključne točke unaprijeđenja izbornog procesa, promjene broja članova NO-a na pet ili sedam odnosno pet te s tim povezane izmjene statuta elaborirao je Toni Baletić, a prenosi Slobodna Dalmacija.

- Dvije će vrste članova savjetodavnog tijela postojati, počasni iz redova Grada Splita i redovni članovi gdje će se okupljati poslovna zajednica koji će moći doprinijeti kroz kandidiranje za NO ili savjete. Iz analiza smo zaključili da je optimalan broj članova NO-a pet. Prirodno je da na jednog člana Uprave idu dva do tri nadzornika – između ostalog rekao je Baletić.

Ti prijedlozi su glatko prihvaćeni. Time je poslije sat i pol zaključena skupština. Sljedeću, redovnu skupštinu na kojoj će biti stavljena na glasovanje financijska izvješća predsjednik skupštine i moderator Vinko Radovani najavio je za srpanj ili kolovoz.

Od još važnih tema na sjednici, Jakobušić se dotaknuo generalne financijske situacije te možda najvažnijeg aspekta iste, plaća igrača.

Kada sam došao govorio sam da imamo plaće samo za iduća dva mjeseca. Tada je to tako bilo. Sada smo isplatili plaće za siječanj, veljaču, ožujak. Nismo se zadužili, to je ključno. Naravno da smo mogli napraviti neki izlazni transfer na zimu, ali cijene koje su nam ponuđene nisu nas zadovoljavale. Nismo išli kupovati sigurnost. Sigurno bi nam bio život lakši, ali ne biramo lakši put. Zahvalio bih se igračima, par njih na čelu s kapetanom koji nose najviša primanja. Dogovorili smo da im jedan dio platimo u drugom dijelu godine, pokazali su zajedništvo, odanost – naglasio je Jakobušić.

A o budućem razdoblju je rekao.

- Budite sigurni da imamo plan kao što smo ga imali i za ova tri mjeseca. Siguran sam da ćemo na svoj način uspjeti završiti sezonu i da ćemo onda u osmom mjesecu imati drugačije rezultate. Naravno, ako ne uđemo u Europu ili ne napravimo transfere, nemamo se kome obratiti kome nego dioničarima. Način na koji smo postavili ciljeve je da u ovoj teškoj godini stabiliziramo poslovanje.

Plan rada za 2021. godinu iznio je Jakobušić.

- Nakon sagledavanja situacije odlučili smo se na zimu konsolidirati momčad s četiri iskusna karakterna igrača. Bez njih bojim se da bismo bili šesti, ili općenito u donjem dijelu ljestvice. Odlučili smo se za strategiju zaustavljanja pada. Nakon osam pozitivnih utakmica, nažalost ova zadnja je završila kako je završila, i dalje smo peti. Strategija je oslanjanje na mlade, potpisali smo petogodišnje ugovore s Biukom i Ljubičićem, trogodišnji jer smo samo takav mogli s maloljetnim Silićem. Pokušali smo stabilizirati momčad. Na kraju se mrtvi broje. Cilj nam je plasman u Europu. Lijepo je naglasiti da smo prvi u ligi po minutaži mladih igrača do 21 godine. Nisam ni ja, ni sportski direktor ni Ivan došao ovdje da budemo peti, cilj nam je borba za trofeje u domaćim natjecanjima, grupna faza Konfederacijske lige, to je 12 utakmica, šest u Splitu. To zahtjeva rekonstrukciju momčadi, jačanje igračkog kadra, afirmaciju mladih igrača. Želimo imati 22 igrača i tri vratara, smanjiti 30 posto troškove za prvu momčad. Kako to napraviti i boriti se za trofeje? E pa to jest zadatak Uprave. Nama je to izazov. Imamo plan, način na koji je sportski direktor posložio daje mi vjerovati da smo na dobrom putu – najavio je Jakobušić.

- Nama trebaju dvije grupne faze Europe da bi se onda uz određenu prodaju stabilizirali.

Potvrdio je ukidanje druge momčadi.

- Prije pet dana smo zatražili ukidanje Hajduka II. Troškovi su godišnje 10,9 milijuna kuna. Tu su i plaće, putovanja... Dio troškova zbog ugovora ćemo imati i do ljeta sljedeće godine. Iza te odluke je stajala analiza Akademije. Trenutno je 41 igrač u kadru Hajduka II. Po izvještaju šefa Akademije pet igrača bi se na ljeto trebalo priključiti seniorima. Za 17 igrača planiramo posudbu u prvu i drugu ligu, da vidimo jesu li za Hajduk koji se bore za naslove. Za peto mjesto su svi, ali za Hajduk koji se bori za naslove su trenutno tu samo njih pet da budu u konkurenciji, Njih 17 će ići na posudbe, a s 19 igrača ćemo ići na raskid ugovora. Možda u svoj toj selekciji najviše trpi trener Hajduka II Goran Sablić. Ušli su igrača u zonu komoda, dobro im je, možda i od tih 17 ili 19 bude dobrih igrača, pogriješit ćemo sigurno, ali onda kada izađu iz ovog ugodnog okruženja. Želimo klubovima partnerima dati pet-šest igrača, za klubove prve lige tražili bismo klub partner u okruženju, već smo u razgovorima – najavio je Jakobušić.

O planovima oko Akademije je rekao.

- Hoćemo s juniorima igrati Ligu prvaka sljedeće sezone. Imamo plan suradnje s Dalmatincem, možda bismo tamo prebacili dio otvorene škole.

Govorio je i o ideji formiranja Ženskog nogometnog kluba Hajduk.

- Imamo dva kluba u gradu, razgovarali smo s oba. Želimo da pod imenom ŽNK Hajduk nastupamo sljedeće ili godinu iza, na stadionu Dalmatinca. Ideja je da jedan od dva splitska kluba, Split ili Marjan, integriramo, a druga ideja kojoj sam skloniji je da oba kluba integriramo, da oni nađu oni tu svoj poslovni i sportski interes – pojasnio je Jakobušić.

Na temu sponzora je kazao.

- Za sljedeći tjedan najavljujemo potpisivanje ugovora s drugim najvećim sponzorom.

Najavio je Jakobušić i pokretanje Hajduk TV-a, prve klupske televizije, prenosit će se i utakmice kadeta, pionira, juniora, s ekskluzivnim sadržajima uz nadoplatu.