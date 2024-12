Plan posljednjeplasirane momčadi za utakmicu s Hajdukom bio je očekivan - Gorica je stajala u niskom bloku i svoju šansu tražila kroz kontranapade i prekide, a momčad Gennara Gattusa uspjela je napraviti ono jedino što nije smjela, izgubiti utakmicu upravo na takav način. I to u trenutku kada im je Dinamo kiksom protiv Slaven Belupa pružio priliku da eventualnom pobjedom u Velikoj Gorici steknu ozbiljnu prednost od devet bodova razlike. No, sada se na nalaze u situaciji da ih Rijeka protiv Šibenika može skinuti s vodeće pozicije u HNL-u.

Najbolnija je za Gattusa i njegove igrače činjenica da su imali potpunu dominaciju na terenu, kontrolirali susret uz 25 udaraca prema golu, 15 izvedenih kornera i 515 dodavanja, dok je Gorica izborila tek dva kornera i upisala 291 dodavanje. Hajduk je na gostovanje došao i u odličnoj atmosferi, nakon pobjede u derbiju s Dinamom i trebao je osigurati mir prije utakmice s Rijekom u idućem kolu. To će vjerojatno biti derbi koji će odlučiti jesenskog prvaka, no koliko god Gattuso uvjeravao da je Hajduk potpuno spreman za tu ključnu utakmicu, poraz od Gorice mogao bi itekako utjecati na raspoloženje u svlačionici.

Na treneru je sada da taj problem spriječi, a to bez obzira na njegove motivacijske sposobnosti neće biti lagan zadatak jer ovakvi za Hajduk tipični kiksevi brzopotezno mogu momčad koja ima pozitivno ozračje, masovnu podršku, samopouzdanje i osjetnu bodovnu prednost vratiti na "luzerske" postavke. Posebno kada u utakmici koju ne bi smjela izgubiti, to izvede toliko naivno, kadetskom greškom obrane, nakon kornera Pršira kada Krizmanić ostaje potpuno sam na prvoj stativi i leđima okrenut golu glavom zabija gol Lučiću. Bila je to uigrana kombinacija jer Krizmanić je na isti način zabio ove sezone i Dinamu, a to su jedina dva prvenstvena pogotka koja je postigao u Gorici tijekom sedam sezona.

Hajduk je do kraja utakmice opsjedao kazneni prostor Gorice, ali igrači Marija Carevića junački su se branili, spriječili Hajduk da kombiniranjem dođe do izjednačenja te su se njihovi napori sveli na brojna ubacivanja koja nisu donijela ništa osim golemog razočarenja ili kako je to nakon utakmice kazao Gattuso, 'slomljenog srca' s kojim se vraćaju kući. Gorica je mogla nokautirati Hajduk s još većom razlikom, zapucali su tri zicera u drugom dijelu, ali to im se nije osvetilo čak ni kad je u 94. minuti dosuđen penal zbog Pavlovićevog igranja rukom koji je sudac Bel nakon VAR-provjere okarakterizirao kao kazneni udarac. Igrač utakmice vratar Banić pročitao je Marka Livaju i obranio njegov udarac baš kao što je to napravio i prije dvije godine, zaustavivši Livajin niz od 16 uspješno izvedenih penala u nizu.

Gattuso je izmjenama s klupe pokušao sve što je mogao da promijeni krajnji ishod, uveo je Dajakua, Durdova, Benrahoua i Trajkovskog, ali unatoč brojnim pokušajima, ostali su bez zabijenog gola i upisali drugi poraz u sezoni. Analizirat će se sigurno i njegove odluke da Sigura postavi na desno krilo u utakmici u kojoj treba probijati blok kao i Pukštas na desetki, koji je komplicirao, griješio i predavao lopte te u situacijama kada je imao čist prostor za udarac. Trener Gorice Mario Carević doživio je jednu od ljepših večeri u karijeri, pobijedivši klub čiji je dres nosio kao igrač i prema kojeg gaji posebne emocije. I napravio je to planski, uvježbavajući posebno akcije iz kornera, dok je Hajduk opet bio bez plana i odgovora na taj očekivani scenarij. Stoga poraz u Gorici Hajduk nije doživio samo zato što 'nije imao sreće', već zato jer opet nije imao rješenje u obrani prekida.