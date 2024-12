Što sad? Dinamo je i dalje živ, a pred veliku utakmicu možda će uslijediti poravnanje

Turopoljski hladni tuš za Hajduk! Momčad Gorice je još jednom šokirala momčad iz 'velike četvorke' pobijedivši Hajduk na svojem terenu u subotu u dvoboju 16. kola HNL-a s minimalnih 1:0. Bio je to susret pun drame i uzbuđenja, posebice u drugom dijelu dvoboja, a na kraju je Hajduk došao do svojeg drugog poraza sezone, dok je Gorica došla do svoje četvrte pobjede. Hajduk je tako propustio pobjeći svojim pratiteljima Rijeci i Dinamu na prvenstvenoj ljestvici. Rijeka je sada iza Hajduka na tri boda zaostatka, a Dinamo na šest bodova zaostatka. Ako Rijeka sutra uspije slaviti u Šibeniku (15 sati, Max Sport 1) zbog bolje gol-razlike će preskočiti Hajduk i kolo završiti na čelu prvenstvene ljestvice! S druge strane, Gorica je s ova tri boda izbjegla začelje ljestvice i došla na osmo mjesto s 15 bodova. Iznimno je zanimljiv podatak da je Gorica svih svojih 15 bodova ostvarila na domaćem terenu, jedino je ove sezone Rijeka u Velikoj Gorici uzela puni plijen.

Standings provided by Sofascore

Hajduk je u potpunosti dominirao i držao inicijativu u prvom dijelu. Igralo se velikom većinom ispred gola Gorice, domaći su gotovo cijelo prvo poluvrijeme proveli sa svih 11 igrača na svojoj polovici, ali Hajduk nije uspio kreirati previše toga opasnog. Tri najopasnije situacije koje su bijeli kreirali u prvom poluvremenu dogodile su se u 24., 32. i 44. minuti, no sve tri su spriječene požrtvovnim blokovima Goričine obrane (Jakov Gurlica, Krešimir Krizmanić pa Mario Maloča).

FOTO Torcida napravila show u Gorici, ali reakcija nakon utakmice itekako je znakovita

Odmah na početku drugog dijela - šok za Hajduk. Jurica Pršir je iz kuta ubacio točno na prvu vratnicu, a tamo se ispred vratara Ivana Lučića ušuljao Krizmanić te glavom prebacio Hajdukovog čuvara mreže. Pomalo je nevjerojatna činjenica da je Krizmanić na svoj prvi gol u HNL-u čekao više od 100 utakmica, a sada je u kratkom vremenu zabio prvo Dinamu, te potom Hajduku. Naravno, gosti su odmah krenuli žestoko napadati, ali Gorica je i dalje blokirala Hajdukove pokušaje. Prva prava reakcija domaćeg vratara Ivana Banića dogodila se u 59. minuti kad je dobrom paradom obranio snažan udarac Nike Sigura. Tri minute kasnije mogla je Gorica do 2:0. Merveil Ndockyt je fenomenalnim centaršutom iza leđa Hajdukove obrane našao Pršira, koji je iz prve opucao koji centimetar iznad grede. U samoj završnici je, pak, uslijedila spomenuta drama. Prvo u 81. minuti Banić ispod grede nekako 'čupa' fantastičan pokušaj Brune Durdova iz daljine, potom u 85. Aleksandar Trajkovski promašuje 'zicer', a u 89. minuti Matthew Steenvoorden uistinu nevjerojatnim čišćenjem u posljednjem trenutku spašava gol Gorice nakon što je Banić bio prevaren od bloka i već svladan. Cjelokupna drama je eskalirala u 95. minuti kad je nakon igranja rukom Damjana Pavlovića u kaznenom prostoru Gorice sudac Dario Bel uz intervenciju VAR suca Marija Zebeca pokazao na bijelu točku, no Banić je fenomenalno obranio kazneni udarac Livaje i prometnuo se u junaka dvoboja.

- Pokazali smo hrabrost, bili smo dobro organizirani, koncentrirani. Malo smo i patili kad smo se branili, rekli smo to u najavi. Znali smo da će Banić morati nešto i obraniti, što je i napravio. Mislim da smo imali i četiri vrhunske kontre. Potrošili smo se do maksimuma, znače nam ova tri boda. Ovo je poticaj za dalje - rekao je trener Gorice Mario Carević nakon utakmice.

- Nismo zaslužili izgubiti, bili smo jako dobri i na ovom terenu. Bili smo opasni, ali recite mi jednu utakmicu gdje se stvori ovoliko šansi, a mi smo ih stvorili osam, devet... Mogu reći da smo na jednu nesreću, nakon kornera, izgubili sva tri boda - poručio je strateg Hajduka Gennaro Gattuso.

Statistika je u svim segmentima igre išla u korist Hajduka. Posjed je bio 66:34 na strani bijelih, u udarcima iz kuta je bilo 16:2, a u udarcima čak 22:6. Međutim, Gorica je blokirala nevjerojatnih 15 udaraca, a onih par ostalih ili su Hajdukovci promašili ili ih je obranio briljantni Banić, čovjek kojeg su mnogi kibici Dinama optuživali da pruža slabije izvedbe protiv Hajduka.

- Bila su navijačka podbadanja zadnje dvije utakmice protiv Hajduka. Drago mi je da sam pokazao ovu utakmicu da se borim za sebe i za svoj klub. Tako ću i nastaviti. Znao sam gdje ću se baciti, pogodio sam stranu i donio tri boda - rekao je junak Ivan Banić.