Gvardiol: U tjedan dana sam s Pepom puno naučio, Majer: Kovačeva disciplina mi paše

Hrvatska nogometna reprezentacija ispred sebe ima dva nova izazova u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koje se iduće godine održava u Njemačkoj.

Vatreni će prvo u petak 8. rujna u Rijeci na Rujevici igrati protiv reprezentacije Latvije, a zatim će 11. rujna u Jerevanu gostovati kod reprezentacije Armenije.

Vrijedi podsjetiti da je Hrvatska u prve dvije utakmice kvalifikacija osvojila četiri boda. U prvom kolu Hrvatska je u Splitu protiv Walesa odigrala neriješeno 1:1, a u drugom kolu su naši reprezentativci na gostovanju u Turskoj ostvarili vrijednu 2:0 pobjedu.

Trenutno se Hrvatska nalazi na trećem mjestu skupine D uz ta spomenuta osvojena četiri boda, no momčadi koje su ispred njih su odigrale više utakmica; prvoplasirana Turska je osvojila devet bodova u četiri odigrana susreta, a drugoplasirana Armenija šest bodova u tri odigrana susreta.

Danas su pred medije na tiskovnoj konferenciji u hotelu Sheraton izašla dva reprezentativca, branič Joško Gvardiol i veznjak Lovro Majer.

- Osjećaj je isti. Velika je privilegija biti član hrvatske reprezentacije. Uvijek puni energije dolazimo na okupljanje. Nažalost, zadnji put sam morao zbog ozljede i operacije napustiti reprezentaciju, ali sretan sam što sam opet tu - rekao je Joško Gvardiol o novom okupljanju.

- Moramo ući u utakmicu maksimalno ozbiljno i ostvariti pobjede i u ponedjeljak i u petak - prokomentirao je Gvardiol nadolazeće susrete, a prokomentirao ih je i Majer:

- Mislim da neće biti laka utakmica. Više nije lagano igrati ni protiv jedne reprezentacije. Očekujemo da će se braniti, ali vidjet ćemo. Prije svega moramo biti ozbiljni i ne smijemo podcijeniti Latviju. S ove dvije pobjede smo na korak do plasmana na Euro - rekao je Majer, pa se nadovezao i na klupsku karijeru:

- Pružila mi se prilika za transfer u Wolfsburg. Priča i projekt su bili dobri, i imao sam želju za novim iskorakom. Sad ide prvi dio prilagodbe i smatram da će sve to biti još bolje - prokomentirao je Majer svoj transfer iz Rennesa u Wolsburg, pa prokomentirao i rad pod bivšim hrvatskim izbornikom Nikom Kovačem:

- Niko je bio jedan od glavnih razloga. Za mene je osobno dobra stvar što traži disciplinu, za mene je to dobra stvar jer nikad nisam imao problema s tim i to će me dići na novu razinu.

A svojeg novog trenera, velikog Pepa Guardiolu, je prokomentirao i Joško Gvardiol.

- Puno sam puta rekao da mi je velika čast raditi s Guardiolom. Nažalost, nije ga bilo dva tjedna jer je imao problema s leđima, ali u onih tjedan dana što smo surađivali sam jako puno naučio.

- Oduvijek mi je san bio igrati u Premier ligi. Nakon prošle sezone u Leipzigu sam shvatio da sam spreman za korak više. I nikad ne znaš hoće li se ponovno otvoriti ta prilika. Mateo je tu uz mene i nadamo se da ćemo ostvariti uspjehe s momčadi koji su bili tu i prošle sezone.

04.09.2023., Matulji - Konferencija za medije nogometasa Hrvatske reprezentacije Lovre Majera i Joska Gvardiola u press centru stadiona na Rujevici. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dobio je Gvardiol zatim pitanje o tome je li teško čuvati Erlinga Haalanda na treninzima.

- Nije da toliko igramo jedan protiv drugoga na treninzima, samo mogu reći da mi je drago što sam dio ekipe u kojoj je on.

Govorili su naši reprezentativci malo i o HNL-u. Istaknuli su da nisu stigli pogledati utakmicu svojeg bivšeg kluba Dinama protiv Osijeka zbog povratka u Hrvatsku iz svojih klubova, ali je Majer nakratko prokomentirao tko je favorit u prvenstvu.

- Drago mi je da se Dinamo sad diže, ali drago mi je i da je liga napeta. Ipak smatram da je Dinamo najkvalitetnija momčad u Hrvatskoj i da će to potvrditi - rekao je Majer.