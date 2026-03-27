MJESEC DANA PAKLA

Četiri su scenarija za kraj rata s Iranom, jedan bi značio katastrofu za Zapad

Autor
Antonio Mandir
27.03.2026.
u 10:16

Malo tko broji žrtve u Iranu, Izraelu, Libanonu i zemljama Zaljeva po kojima već četiri tjedna lete najrazornije rakete. U zapadnom narativu najveća žrtva rata su tržišta nafte i plina, burze...

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana sutra će ući u peti tjedan, a kada se govori o žrtvama gotovo uopće se ne spominju ljudi nego tržišta. Malo tko broji žrtve u Iranu, Izraelu, Libanonu i zemljama Zaljeva po kojima već gotovo mjesec dana lete najrazornije rakete. U zapadnom narativu najveća žrtva rata su tržišta nafte i plina, burze... Tržišta su se nekoliko tjedana nadala brzom završetku rata i, posljedično, brzom padu cijena energije. Ta je nada sada ugašena; što rat bude dulje trajao građani će plaćati skuplje energente, a nakon toga i sve drugo jer je energija glavni pokretač rasta cijena. Četiri su moguća scenarija za kraj rata, s posljedicama koje će osjetiti svaki građanin.

Scenarij 1: SAD i Izrael pobjeđuju u ratu
Trenutačno je ovo najoptimističniji scenarij o kojemu sanja Zapad. To bi značilo da iranski režim padne i da ga zamijene ljudi koji su više naklonjen SAD-u. Ovaj novi Iran morao bi ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. U tom slučaju, nafta i plin ponovno bi postali jeftiniji i vratili se na predratne razine. Gorivo i grijanje ponovno bi bili jeftiniji u roku od nekoliko tjedana nakon završetka rata . Ovaj scenarij danas se čini jako dalekim.

Scenarij 2: Djelomično smirivanje napetosti 
Tinjajući, ali manje intenzivan sukob mogao bi značiti djelomično otvaranje Hormuškog tjesnaca, omogućujući prolaz više brodova. U tom slučaju, cijena nafte mogla bi se u drugoj polovici 2026. stabilizirati na oko 80 dolara po barelu (159 litara). Trenutačno barel sirove nafte WTI košta 96 dolara. Sredinom ožujka, Iran je počeo usmjeravati više tankera kroz Hormuški tjesnac prilagođenom rutom - to bi moglo ukazivati ​​na to da se potpuna blokada ublažava.

Scenarij 3: Rat se nastavlja
Ovaj scenarij već bi se smatrao pobjedom Irana. Režim mula zna da ne može izravno poraziti američke snage i pripremio se za dugotrajan rat . To znači dugoročnu blokadu Hormuškog tjesnaca i ponovljene napade na energetsku infrastrukturu ključnih zaljevskih država. SAD i Izrael žele brzu i odlučnu pobjedu„ a Iran djeluje drugačije: jednostavno pružanje otpora i preživljavanje sinonim im je za pobjedu. Ovaj scenarij pretpostavlja da SAD ne uspijeva osigurati Hormuški tjesnac. Nadalje, Iran bi bio spreman prihvatiti trajne protunapade Izraela, SAD-a i svojih susjeda. Istodobno, to bi imalo najozbiljnije posljedice za globalno gospodarstvo, jer bi došlo do eksplozije cijena energenata što bi Zapad gurnulo u spiralu velike inflacije i recesije.

Scenarij 4: Razum pobjeđuje, rat staje
Najmanje izgledan scenarij je odbacivanje oružja i povratak za pregovarački stol. SAD i Iztrael previše su novca i resursa uložili u ovaj rat, a nisu postigli svoje ciljeve. Iako su likvidirali ključne glave režima, vlast u Iranu čini se danas stabilnijom i odlučnijom nego prije početka rata. Režim u Teheranu sada je gladan osvete za svoje ubijene lidere, a Hormuški tjesnac im je moćno oružje kojim mogu držati cijeli svijet u šahu.

