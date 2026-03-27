Trump žestoko iskritizirao NATO, posebno istaknuo dva europska čelnika: 'Ni Ukrajina nije bila naš rat'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je Iran značajno oslabio te da više ne predstavlja dominantnu prijetnju na Bliskom istoku. Govoreći na investicijskom forumu u Miamiju, Trump je ustvrdio kako je Teheran izgubio svoju dugogodišnju poziciju regionalnog „nasilnika“. „Četrdeset i sedam godina Iran je bio poznat kao nasilnik Bliskog istoka, ali to više nije slučaj, sada su u bijegu“, rekao je, naglašavajući kako je regija bliže nego ikad oslobađanju od iranskog utjecaja, koji je opisao kroz „teror, agresiju i nuklearnu ucjenu“.

Trump je pritom otkrio kako su Sjedinjene Američke Države i Iran, unatoč tenzijama, trenutno uključeni u određeni oblik pregovora. „Trenutno pregovaramo i bilo bi sjajno kada bismo mogli postići dogovor“, izjavio je, sugerirajući mogućnost smirivanja situacije. Kako prenosi Sky News, Trump je u istom obraćanju pozvao Iran da ponovno otvori Hormuški tjesnac, jednu od ključnih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte. U svom prepoznatljivom stilu, pritom je napravio lapsus nazvavši ga „Tjesnacem Trump“, uz napomenu kako „kod njega nema slučajnosti“.

U govoru je ponovio i svoje standardne tvrdnje o američkoj vojnoj snazi, ističući kako su SAD najmoćnija vojna sila na svijetu. Također je ustvrdio da bi Iran upotrijebio nuklearno oružje da ga je razvio te da je njegova vojska „desetkovana“. Trump je dodatno kritizirao iransko političko vodstvo, tvrdeći da vrhovni vođa „više nije vrhovni“ te da je Iran „jedina država u kojoj nitko ne želi voditi“.

Značajan dio govora bio je usmjeren i na kritiku NATO saveza. Trump je izrazio razočaranje zbog, kako tvrdi, izostanka podrške SAD-u u sukobu s Iranom. „Uvijek sam govorio da je NATO papirnati tigar“, rekao je, dodajući kako savez ne bi reagirao ni u slučaju većeg globalnog sukoba.

Posebno je izdvojio francuskog predsjednika Emmanuel Macron i njemačkog političara Friedrich Merz, koje je nazvao prijateljima, ali ih je kritizirao zbog stava da sukob s Iranom nije njihov rat. „Ukrajina također nije naš rat, ali smo im pomogli“, naglasio je.

Trump je iznio i neprovjerenu tvrdnju da je Iran, u sklopu pregovora, poslao deset tankera nafte Sjedinjenim Državama kao znak dobre volje ili čak svojevrsne isprike. Prema njegovim riječima, Iran je prvotno ponudio osam brodova, a zatim dodao još dva. „Tako su ljudi shvatili da zapravo pregovaramo“, rekao je.