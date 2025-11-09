Naši Portali
Otvorio se Englezima

Gvardiol otkrio i svoju drugu stranu: S Modrićem baš i ne razgovaram

World Cup - European Qualifiers - Group L - Croatia v Czech Republic
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/6
VL
Autor
Hrvoje Delač
09.11.2025.
u 14:50

Joško Gvardiol u razgovoru za BBC otkrio je kako to izgleda kad dođe na okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije

Joško Gvardiol jedan je od najboljih i najskupljih braniča u povijesti nogometa. Svojim sjajnim predstavama u Dinamu, zatim i u Leipzigu ostvario je u ljeto 2023. godine transfer u Manchester City za 90 milijuna eura, što je bio najskuplji transfer nekog braniča u povijesti. 

Sad igra već treću sezonu u Manchester Cityju, u reprezentaciji je već dugo, odigrao je tri velika natjecanja, uskoro će i četvrto. Zbog svega toga svi ga nekako doživljavamo starijim nego što to stvarno jest.

A njemu su tek 23 godine, to je još uvijek dječarac pred kojim su najbolje godine. I upravo ta činjenica da je on još uvijek sramežljiv, mnogima od nas je čudna, jer djeluje starije, zrelije. Pogotovo kad se u obzir uzme sve što je dosad napravio u karijeri. Baš u tom kontekstu zanimljiva je njegova izjava koju je dao Englezima oko Luke Modrića. 

- S Kovačićem puno razgovaram, on mi je bio velika podrška kad sam došao u Manchester, pun je iskustva. S Modrićem baš i ne razgovaram tako puno. Znate, ja sam sramežljiv. Naravno, Luka Modrić je hrvatska legenda i većinu vremena kada sam s reprezentacijom, razmijenimo tek nekoliko riječi, pitam ga kako je i to je to, rekao je Gvardiol.

A tezu da se radi o sramežljivom čovjeku jednom prilikom potvrdio je i trener Pep Guardiola.

- Mnogi zaboravljaju da je Joško još uvijek mlad, i nije mu zbog toga bilo lagano na početku. Kad je tek došao, bio je poprilično sramežljiv, rekao je tada Guardiola.
Ključne riječi
Manchester City Mateo Kovačić Luka Modrić Joško Gvardiol

