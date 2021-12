Guardiola želi u City dovesti srpskog napadača Dušana Vlahovića

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola toliko je oduševljen kvalitetama i potencijalom napadača Fiorentine Dušana Vlahovića (21) da ga želi dovesti već u zimskom prijelaznom roku, objavili su talijanski mediji.

Manchester City je u potrazi za centralnim napadačem mjesecima. U ljeto su probali dovesti Harryja Kanea, ali ga je Tottenham odbio prodati. A sada je na vrhu želja srpski golgeter, koji je u Fiorentinu došao u ljeto 2018. iz beogradskog Partizana za samo dva milijuna eura.

No, u zadnje dvije sezone razvio se u vrhunskog golgetera. Prošle sezone Vlahović je zabio 21 pogodak, a ove je u 16 nastupa već upisao 14 golova. Ugovor mu ističe u siječnju 2023. i Fiorentina mu je nudila produženje, ali je on to odbio.

Ukoliko bi transfer bio ostvaren u zimskom prijelaznom roku, talijanski mediji navode da bi Fiorentina tražila odštetu od barem 50 milijuna eura, dok neki procjenjuju da bi mogla biti između 70 i 80 milijuna eura.