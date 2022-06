Grčki navijači provocirali i gađali bakljama navijače Kosova

Nogometna repreznatcija Grčke na domaćem je terenu pobijedila Kosovo 2:0 u susretu 4. kola druge grupe C Lige nacija. Grci su u sva četiri kola upisali pobjede te su tako već sada osigurali plasman u Ligu nacija D.

No sve to je na susretu palo u drugi plan zbog nereda domaćih navijača. Stotinjak navijača Kosova bilo je smješteno na stadionu u Volosu na tribinu pokraj najžešćih grčkih navijača. Grci su poznati kao strastveni navijači svojih klubova i reprezentacije, a imaju i prijateljski odnos sa srpskim navijačima i klubovima.

Tijekom susreta su provocirali navijače Kosova zastavama na kojima je Kosovo prikazano dijelom Srbije, a krajem prvog poluvremena htjeli su se fizički sukobiti s njima. Zaštitari i policija su to zaustavili, međutim u 71. minuti kada je Giakoumakis zabio za vodstvo domaćina počela je bakljada grčkih navijača. Bakljama i raznim predmetima su gađali navijače Kosova pa je susret prekinut na 10 minuta.

U sučevoj nadoknadi drugi gol za Grčku postigao je Petros Mantalos.

Kosovo fans were attacked with light flares from Greece stands. Images from Kosovo sport reporters in the stadium #GREKOS #UEFA #NationsLeague pic.twitter.com/80llJRn0ml