Grci: Otkriven uzrok i točno vrijeme smrti grčkog navijača. Našao se među sukobljenim huliganima

Uzimanje iskaza hrvatskih navijača, koji su optuženi za nerede u New Philadelphiji u kojima je smrtno stradao Michalis Katsouris, nastavljeno je subotu u atenskoj Gradskoj sudnici, a prema ERT-u u danas počinje i prikupljanje DNK materijala od 105 uhićenih. Policijskim autobusom je u subotu pred sud u pratnji jakog osiguranja stiglo još 40 hrvatskih navijača koji se moraju izjasniti na optužbe.

Jučer se pred istražnim sucima pojavilo 30 izgrednika od kojih je 12 je zadržano u pritvoru. Pritvor je određen desetorici hrvatskih državljana te jednom Grku i Albancu. U nedjelju bi se o optužnici trebalo izjasniti preostalih 45 uhićenika. Kako javlja ERT, prikupljanje DNK od 105 uhićenih počet će ove subote, jer su po zakonu imali 48 sati, od trenutka izdavanja naloga za njezino uzimanje, da optuženi zatraže, ako žele, da budu prisutni u tehnički savjetnik za proces. Potom će se DNK Michalisa i nalazi s njegovog tijela usporediti s DNK optuženog, genetskim materijalom s tog područja, mrljama krvi na oružju.

Istovremeno grčki mediji objavljuju sve više video snimaka nereda u New Philadelphiji gdje je 29-godišnji Katsouris izgubio život. Naime, novi video koji emitira STAR TV prikazuje trenutak kada su hrvatski stigli na ulice oko stadiona AEK-a i sukobili se s navijačima AEK-a. Na snimkama se može vidjeti kako se hrvatski navijači, odjeveni u crno, pokrivenih lica i naoružani, pripremaju se u prostoru iza stadiona, prenosi ethnos.gr.

Video-snimka također otkriva točno vrijeme ubojstva 29-godišnjeg Grka. Kako se vidi na video-snimci, pohod huligana zagrebačkog Dinama započeo je u 23:07, dok je točno vrijeme smrti Katourisa 23:08:01, jer je u roku od nekoliko sekundi od ubojitim napadom zadobio smrtonosni udarac u brahijalnu arteriju. Međutim, iz materijala se ne može identificirati počinitelj, kao ni točno mjesto gdje je ubojstvo počinjeno.

U 23:05 počeo je sukob naoružanih navijača zagrebačkog Dinama i grčkih organiziranih navijača. Među tom gomilom je - prema ELAS-u - i Katsouris. Do trenutka napada na njega došlo se analizom video zapisa, ali i putem kojim je krvav došao do tribine. Na temelju podataka koje su prikupile vlasti, Michalis Katsouris je u 23:08., otprilike 13 sekundi nakon udara, prišao vratima kioska, a 2,5 minute kasnije pao je i ukazana mu je prva pomoć. Na putu od mjesta napada do kioska policija je na stupovima pješačke ulice pronašla mrlje krvi, dodaje portal sdna.gr.