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Roland Garros

Granollers i Zeballos osvojili naslov u muškim parovima

French Open
BENOIT TESSIER/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.06.2026.
u 13:44

Za Granollersa i Zeballosa ovo je treći Grand Slam naslov koji su osvojili kao par. Osvojili su Roland Garros i US Open prošle godine, a ove godine u Parizu su opravdali status prvih nositelja ne izgubivši ni jedan set.

Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos obranili su naslov pobjednika u muškim parovima na Roland Garrosu dominantnom pobjedom od 6-4, 6-2 nad drugim nositeljima finsko-britanskim parom kojeg čine Harri Heliovaara i Henry Patten u subotu, osvojivši svoj treći Grand Slam naslov kao par.

Za Granollersa i Zeballosa ovo je treći Grand Slam naslov koji su osvojili kao par. Osvojili su Roland Garros i US Open prošle godine, a ove godine u Parizu su opravdali status prvih nositelja ne izgubivši ni jedan set.
Ključne riječi
Horacio Zeballos Marcel Granollers

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