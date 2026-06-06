Granollers i Zeballos osvojili naslov u muškim parovima

Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos obranili su naslov pobjednika u muškim parovima na Roland Garrosu dominantnom pobjedom od 6-4, 6-2 nad drugim nositeljima finsko-britanskim parom kojeg čine Harri Heliovaara i Henry Patten u subotu, osvojivši svoj treći Grand Slam naslov kao par.
Za Granollersa i Zeballosa ovo je treći Grand Slam naslov koji su osvojili kao par. Osvojili su Roland Garros i US Open prošle godine, a ove godine u Parizu su opravdali status prvih nositelja ne izgubivši ni jedan set.
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