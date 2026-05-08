Procurili tajni dokumenti Kremlja: Ovo je 'najizgledniji scenarij' završetka rata u Ukrajini

Interni dokumenti ruske predsjedničke administracije sugeriraju da Rusija i dalje nije spremna na značajnije kompromise oko završetka rata u Ukrajini. Ruski istraživački portal Dossier Center objavio je 7. svibnja prezentacijske slajdove pod nazivom "Nakon pobjede", koje su navodno izradili zaposlenici zamjenika šefa predsjedničke administracije Sergeja Kirijenka kako bi prikazali "najizgledniji scenarij" završetka rata i načine na koje bi se mirovni sporazum mogao "prodati" ruskoj javnosti.

Prema tom scenariju, Sjedinjene Države potpisale bi dva odvojena mirovna sporazuma – jedan s Rusijom, a drugi s Ukrajinom. Rusija bi pritom dobila kontrolu nad Donjeckom i Luhanskom oblasti, povukla bi se iz Sumske i Harkivske oblasti, dok bi bojišnica u Hersonskoj i Zaporiškoj oblasti bila zamrznuta. Dokument također predviđa ukidanje američkih sankcija Rusiji, dok bi europske sankcije ostale na snazi, neutralni status Ukrajine kao "tampon-zone" između Rusije i Zapada te ostanak Zelenskog na vlasti. Prezentacija upozorava da bi nastavak rata bio rizičan jer bi zahtijevao potpun prijelaz ruskog gospodarstva na ratni režim i opću mobilizaciju, uz dodatno pogoršanje demografskih problema zbog velikih gubitaka. Dokument također navodi da bi ruski ultranacionalisti i vojni blogeri vjerojatno bili protiv takvog mirovnog scenarija, ali da bi ih vlasti mogle ušutkati optužbama za diskreditiranje ruske vojske.

Kremlj bi curenjem tih dokumenata mogao pokušavati stvoriti dojam da je spreman na kompromise kako bi završio rat u Ukrajini. Iako slajdovi ne predstavljaju službeni ruski stav o pregovorima, scenarij završetka rata sličan je onome što Kremlj posljednjih mjeseci predstavlja kao prihvatljivo rješenje. Administracija pritom navodno pokušava prikazati spremnost na ustupke kao veliku rusku koncesiju, iako ruske snage vjerojatno u skorije vrijeme neće moći vojno zauzeti ostatak Donjecke oblasti, ako to uopće uspiju, navodi u izvješću američki Institut za proučavanje rata (ISW).

Rusija posljednjih dana pojačava prijetnje eskalacijom uoči jednostrano proglašenog primirja povodom Dana pobjede. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zakharova poručila je da će Moskva poduzeti "odgovarajuće korake" ako Ukrajina pokuša omesti proslavu 9. svibnja, uključujući moguće napade na centre odlučivanja u Kijevu. Ruske vlasti ponovno su pozvale civile i osoblje stranih diplomatskih misija da napuste Kijev zbog mogućeg odmazdnog napada, dok su zastupnici Državne dume upozorili da bi Rusija mogla koristiti balističke projektile srednjeg dometa Orešnik, što su nazvali "posljednjim upozorenjem Bruxellesu".

Glasnogovornik Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Anouar El-Anouni izjavio je da EU neće mijenjati svoju prisutnost u Kijevu te optužio Rusiju da pokušava prebaciti odgovornost za rat na Ukrajinu dok istodobno dodatno eskalira sukob. ISW procjenjuje da Kremlj prijetnjama pokušava prikriti slabosti ruske protuzračne obrane koje su razotkrili ukrajinski napadi duboko unutar ruskog teritorija. Kremlj je i ranije prijetio korištenjem projektila Orešnik kako bi izvršio pritisak na Ukrajinu i Europu, a Rusija je pokušavala potaknuti bijeg stanovnika Kijeva psihološkim operacijama i intenzivnim napadima na energetsku infrastrukturu tijekom zime 2025./2026. Ruski vojni blogeri pritom su kritizirali prijetnje Moskve, tvrdeći da bi Rusija, ako zaista može gađati ukrajinske centre odlučivanja, to trebala učiniti sustavno, a ne samo prijetiti.

Istodobno, Kremlj nastavlja stvarati uvjete za moguće buduće aktivnosti u zračnom prostoru NATO-a. Latvijske oružane snage objavile su da je nekoliko dronova iz Rusije ušlo u latvijski zračni prostor, pri čemu su se dva srušila na teritoriju Latvije. Latvijski ministar obrane Andris Spruds izjavio je da preliminarne informacije upućuju na to da se radilo o ukrajinskim dronovima usmjerenima prema ciljevima u Rusiji. Rusko Ministarstvo obrane tvrdilo je da su ruske snage pritom u latvijskom zračnom prostoru otkrile šest dronova, dva francuska Rafalea i dva F-16 aviona te da je jedan dron oboren u Pskovskoj oblasti.