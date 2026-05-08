FOTO Nisu gorjeli četvrt stoljeća pa su ih oživjeli. Evo kako su Trnjanski kresovi izgledali tijekom godina i tko ih je sve pohodio
Na savskom nasipu kod Most slobode i kluba Močvara sutra će se ponovno održati Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se, kako tvrde organizatori, obilježava oslobođenje Zagreba od fašizma 8. svibnja 1945. godine.
Posljednjih godina na Trnjanskim kresovima redovito sudjeluju i poznata imena lijevo-zelene političke scene, među njima članovi stranke Možemo! poput Ivane Kekin, Sande Benčić i Damira Bakića, kao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Tomašević je prošle godine poručio kako je 8. svibnja Zagreb oslobođen od ustaškog režima NDH.
– Dana 8. svibnja Zagreb je oslobođen od ustaškog režima tzv. NDH, koji je sustavno ubijao ljude u logorima smrti zbog njihove vjere, nacionalnosti ili političkih stavova – rekao je tada gradonačelnik.
No Trnjanski kresovi iz godine u godinu izazivaju i političke prijepore. Igor Peternel iz stranke Domino prošle je godine izjavio kako “partizanski pokret ne označava oslobođenje, već okupaciju”, tvrdeći da simbolizira političke progone i oduzimanje ljudskih prava tijekom komunističkog režima.