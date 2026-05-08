Zatvorili veliko područje, na snazi zabrane: Sve je spremno za veliko testiranje neuništive rakete?

Rusija je navodno pokrenula opsežne pripreme za još jedno testiranje svoje interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Sarmat, koju Vladimir Putin naziva temeljem nuklearnog arsenala sljedeće generacije. Pripreme se odvijaju uoči Dana pobjede nad nacističkom Njemačkom unatoč nizu neuspješnih testiranja i tehničkih problema s raketom. Prema obavještajnim podacima, satelitskim snimkama i zrakoplovnim obavijestima (NOTAM), ruske vlasti su već zatvorile velika područja na Arktiku i jugu zemlje kako bi omogućile lansiranje.

Već 6. svibnja vlasti ruske regije Kamčatka izdale su upozorenje o zabrani boravka i kretanja u području poligona Kura zbog “raketne aktivnosti”. Dan kasnije, 7. svibnja, Rusija je izdala više NOTAM-a kojima se zrakoplovima zabranjuje ulazak u velike zone iznad Barentsovog mora, Karskog mora, područja oko poligona Kura te strateške raketne baze Dombarovski u Orenburškoj oblasti.

Analitičari, koje citira The Moscow Times , kažu da obrazac zatvaranja snažno podsjeća na pripreme za testiranje raketa dugog dometa. Neovisni obrambeni analitičar Thord Are Iversen istaknuo je da ovaj obrazac zatvaranja “snažno podsjeća” na pripreme za testiranje rakete dugog dometa. "U Kuri postoji nekoliko NOTAM-ova koji odgovaraju ovom, a očekuje se i Sarmat test s Dombarovskog, s djelomično preklapajućim vremenskim okvirima", rekao je. Francuski obrambeni analitičar Etienne Marcuz iz Zaklade za strateška istraživanja dodaje da je prozor za lansiranje otvoren između 8. i 11. svibnja, što znači da bi lansiranje moglo pasti točno uoči ili na sam Dan pobjede. "Lansiranje bi se moglo dogoditi neposredno prije ili tijekom 9. svibnja, vrlo simboličnog datuma u Rusiji“, naglasio je Marcuz.

Sarmat je više od desetljeća u razvoju, no još uvijek nije ušao u operativnu uporabu unatoč Putinovim obećanjima da će biti raspoređen još 2020. godine. Prema dostupnim informacijama, raketa je tijekom testiranja 2024. i 2025. godine pretrpjela više ozbiljnih neuspjeha, jedno lansiranje završilo je padom rakete ubrzo nakon polijetanja, ostavivši veliki krater i vidljivu promjenu boje atmosfere, dok je u drugom incidentu raketa eksplodirala unutar silosa tijekom testiranja u Plesecku.

Unatoč tome, Kremlj i dalje predstavlja Sarmat kao ključno oružje odvraćanja. Analitičari smatraju da Moskva ovim testom želi projicirati snagu upravo u trenutku kada je prisiljena otkazivati ili smanjivati tradicionalne vojne parade zbog ukrajinskih napada dronovima duboko u ruskom teritoriju. "Kremlj možda nastoji projicirati snagu kroz testiranje oružja na visokoj razini, umjesto velikih javnih parada", ocjenjuje Marcuz.

Sarmat je zamišljen kao nasljednik sovjetske teške ICBM R-36M2 Voyevoda (u NATO-u poznate kao “Sotona”). Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI), Rusija još uvijek raspolaže samo ograničenim brojem ovih zastarjelih raketa, od kojih su neke proizvedene krajem 1980-ih. Ruske strateške raketne snage trenutno imaju oko 333 kopnene interkontinentalne rakete, od čega je većina novijih sustava Yars. Tu su još i stariji Topol, preostali Voyevoda, hipersonični Avangard te balističke rakete lansirane s podmornica kao dio nuklearne trijade, prenosi Kyiv Post.