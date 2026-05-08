Danas presuda Željku Travici

Nepravomoćna presuda Željku Travici, optuženom za ratne zločine nad hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine objavit će se danas na Županijskom sudu u Osijeku.

Zbog lošeg zdravlja, Travičinu je obranu u utorak pročitao odvjetnik Marko Cvrković. Optuženi je negirao krivnju, istaknuvši da je 1996. aboliran za oružanu pobunu. Tvrdio je da je u napadu na Cerić sudjelovao pod prisilom JNA, negirajući zlostavljanje zarobljenika uz pozivanje na Ženevske konvencije. Naglasio je i svoju ulogu u mirnoj reintegraciji te izbor za načelnika Mirkovaca 1997., smatrajući proces montiranim.

Tužitelj Vinko Pejić odbacio je obranu kao neistinitu, podsjetivši na iskaze svjedoka koji su potvrdili da je Travica pucao na zarobljenike, ispitivao ih i brutalno zlostavljao. Svjedok Zoran Šorli naveo je da mu je Travica žicom vezao ekstremitete i vrat, dok je Ivan Kopčić svjedočio o batinama i prisiljavanju zarobljenika da jedu ljudski mozak iz šljema. Tužiteljstvo smatra da je krivnja u potpunosti dokazana te kaznu suklanu zakonu.

Obrana pak tvrdi da optužbe nisu dokazane i da točne okolnosti stradavanja vojnika nisu razjašnjene. Odvjetnik Cvrković upozorio je i na povredu prava na pravično suđenje zbog odbijanja ispitivanja svjedoka obrane, zatraživši oslobađajuću presudu.

Optužnica tereti Travicu da je kao pripadnik TO Mirkovci sudjelovao u ubojstvu osam zarobljenih policajaca i pripadnika HOS-a te u psihičkom i fizičkom mučenju zarobljenika. Travica je uhićen u listopadu 2024. u Francuskoj na temelju europskog uhidbenog naloga te izručen Hrvatskoj.