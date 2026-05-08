PUN POŠTOVANJA

Prižmić se nakon pobjede karijere naklonio Đokoviću: 'Bio je nevjerojatan'

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
08.05.2026.
u 20:52

Njih dvojica su se nakon meča srdačno zagrlili, a Đokoviću se s usta moglo pročitati kako Prižmiću govori "Bravo mali"

Drugi hrvatski reket Dino Prižmić stigao je do pobjede karijere u drugom kolu turnira iz serije Masters 1000 u Rimu. S 2:6, 6:2 i 6:4 bio je bolji od osvajača 24 Grand Slam naslova, Novaka Đokovića i osigurao plasman u treće kolo. Bio je njegov četvrti meč i druga pobjeda nad tenisačima koji su rangirani među deset najboljih na svijetu. Prije dva tjedna na Mastersu u Madridu svladao je Bena Sheltona.

Hrvatskom tenisaču pobjeda je puno značila, ali u izjavi nakon meča ipak je rekao kako se želi fokusirati na sljedeći meč:

- eško je išta reći, puno respekta za Novaka koji je moj idol. Igrao sam fenomenalno, želim se fokusirati i biti spreman za idući meč. U prvom setu je bio nevjerojatan i onda sam rekao da moram nešto promijeniti. Na kraju drugog seta sam probao naći svoju igru i bilo je kako treba. Pokušat ću se što bolje pripremiti za idući meč i pobijediti - rekao je.

U sljedećem kolu igrat će protiv boljeg iz susreta češkog igrača Vita Koprive i Francuza Uga Humberta. Bio mu je ovo drugi meč protiv Đokovića i prva pobjeda. Na Australian Openu prije dvije godine srpski tenisač je bio bolji s 3:1 u setovima.

Đoković je nakon tog meča iznimno pohvalio Prižmića, a vidjelo se kako je i danas bio ponosan na hrvatskog tenisača iako ga je porazio. Njih dvojica su se nakon meča srdačno zagrlili, a Đokoviću se s usta moglo pročitati kako Prižmiću govori "Bravo mali".
tenis Masters 1000 u Rimu Novak Đoković Dino Prižmić

