Krvoproliće šokiralo Austrijance: Ispred restorana izbila svađa, obiteljski ručak završio s troje mrtvih

Nakon krvave obiteljske svađe u kojoj je muškarac (88) u četvrtak u Austriji iz pištolja ubio svoju suprugu (89) i kćer (61) na ulici pred restoranom u kvartu St. Magdalena u gradu Linzu, u petak poslijepodne objavljen je i obdukcijski nalaz, ovog krvoprolića koje je šokiralo Austrijance. Kao što je obdukcija pokazala 88-godišnjak je “najmanje pet puta pucao” u svoju suprugu i kćer. Nakon toga je sam sebi presudio. Prema obdukciji, u kćer je pucao dva puta iz neposredne blizine. Suprugu je prvo pogodio u prsa, i dok je padala, drugim metkom ju je pogodio u glavu. Moguće je da je i treći put u nju pucao, međutim, to još nije službeno potvrđeno. Posljednjim metkom 88-godišnji umirovljenik upucao je iz vatrenog oružja i sebe.

Kako je potvrdila glasnogovornica Državnog tužiteljstva u Linzu Ulrike Breiteneder, svi hici ispaljeni su “iz relativno neposredne blizine”. Breiteneder je napomenula kako je obdukcijski nalaz gotov, međutim, da će “sve ostalo sada potrajati” Uz opasku, kako će ovaj teški zločin zaokupiti nadležne vlasti još nekoliko mjeseci. “Zanima nas potpuna i temeljita istraga”, dodala je. Prema policijskom izvješću tročlana obitelj je u podne bila na ručku u restoranu Lüftner i ništa navodno nije ukazivalo na zločin. Svjedoci su izjavili da nisu čuli nikakvu svađu niti buku dok su ručali u restoranu. Nakon što su svi zajedno nakon ručka izašli na parkiralište, pred restoranom je izbila glasna svađa o nasljedstvu. Zatim je uslijedila pucnjava, čiji je rezultat bio troje mrtvih. Oproštajno pismo pronađeno je na mjestu zločina, ispred restorana. Istražitelji su utvrdili da osumnjičeni počinitelj zločina navodno nije bio zadovoljan s novim partnerom svoje 61 -godišnje kćeri, koja je živjela u Njemačkoj.

Otac se je očito bojao da bi stan u Linzu, koji je već bio prepisan na kćer, mogao biti prodan nakon smrti njezinih roditelja. Prema istražiteljima, strah od prodaje obiteljskog stana, mogao bi biti motiv počinjenog zločina. Roditelje je navodno brinulo, hoće li išta ostati njihovim unucima u nasljedstvo. To je potvrdila i glasnogovornica austrijskog Državnog tužiteljstva u Linzu za dnevni list Heute” izjavom: “Bila je prisutna zabrinutost, da za unuke neće ostati ništa”. Prema policijskom izvješću 88-godišnjak je pucao iz starog pištolja, kojeg nije legalno posjedovao. Pištolj je pronađen na mjestu zločina.

Ministrica pravosuđa Anna Sporrer i ministrica za žene Eva-Maria Holzleitner oglasile su se odmah objave zločina u Linzu porukom: "Oružju nije mjesto u domovima ili na ulici, u javnim ili privatnim prostorima". Austrijska stranka “Zeleni” p(r)ozvali su saveznu Vladu na mora hitno nešto učiniti za strožu zaštitu od nasilja nad ženama. “U manje od dva tjedna, u Austriji su ubijene tri žene. To još jednom pokazuje koliko je vatreno oružje opasno u privatnom posjedu”, rekla je glasnogovornica ženskih organizacija Meri Disoski, poručivši: “Svatko tko želi učinkovito zaštiti žene od nasilja ne može ignorirati opasnu ulogu vatrenog oružja. Vatrenom oružju nema mjesta u privatnim rukama”.