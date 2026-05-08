jedete li ga redovito?

Ovo je jedno od najzdravijih voća na svijetu: Samo jedan zalogaj na prazan želudac za tijelo je kao dobitak na lutriji

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
08.05.2026.
u 11:30

Datulje, jednostavno i naizgled skromno voće, posljednjih se godina ponovno ističu kao jedna od najsvestranijih namirnica. Njihova slatkoća krije iznenađujuće bogatstvo hranjivih tvari, a stručnjaci tvrde da mogu podržati tijelo na mnogim razinama, od energije do probave.

Datulja, plod palme koji se tisućama godina konzumira diljem svijeta, s pravom se vraća na velika vrata kao prava riznica zdravlja. Ovo slatko voće, porijeklom iz sjeverne Afrike i Bliskog istoka, nije samo desert, već prava "mini ljekarna" prirode, čije blagodati nadilaze njegov slastan, karamelast okus. U svijetu u kojem tragamo za jednostavnim i prirodnim rješenjima za poboljšanje zdravlja, uvođenje samo dvije do četiri datulje u jutarnju rutinu, na prazan želudac, može predstavljati prekretnicu. Nutricionisti ističu da ova naizgled mala navika ima iznenađujuće snažan učinak, jer tijelu pruža savršen omjer vlakana, kalija, magnezija, prirodnih šećera i zaštitnih antioksidansa koji nježno pokreću organizam bez potrebe za kofeinom ili teškim doručkom, prenosi Metropolitan

Tajna konzumacije datulja na prazan želudac leži u fiziologiji našeg tijela. Nakon noćnog posta, probavni sustav je odmoren i spreman za učinkovitu apsorpciju hranjivih tvari. U takvom stanju, bez "konkurencije" druge hrane, tijelo može maksimalno iskoristiti sve što datulje nude. Prirodni šećeri – glukoza, fruktoza i saharoza – brzo se apsorbiraju i pružaju trenutačan, ali i održiv poticaj energije, idealan za prevladavanje jutarnjeg umora. Za razliku od prerađenih slastica koje uzrokuju nagli skok i pad šećera u krvi, vlakna u datuljama usporavaju otpuštanje energije, osiguravajući stabilnu vitalnost tijekom cijelog jutra. To je blag, pouzdan način za početak dana koji vas drži budnima i fokusiranima bez kasnijih padova.

Njihova nutritivna vrijednost je doista impresivna. Datulje su izvrstan izvor ključnih minerala poput kalija, koji je vitalan za regulaciju krvnog tlaka i zdravlje srca, te magnezija, koji ima protuupalna svojstva i ključan je za zdravlje kostiju i mišića. Bogate su i željezom, što ih čini odličnim saveznikom u borbi protiv anemije, te bakrom, manganom i selenom. Uz to, sadrže važne vitamine B skupine, poput vitamina B6, koji podržava rad mozga i proizvodnju neurotransmitera zaduženih za raspoloženje. Visok udio antioksidansa, uključujući flavonoide, karotenoide i fenolnu kiselinu, štiti stanice od oštećenja prouzročenih slobodnim radikalima, smanjujući rizik od mnogih kroničnih bolesti.

Jedna od najistaknutijih prednosti jutarnjeg unosa datulja jest drastično poboljšanje probavnog zdravlja. Visok sadržaj topivih i netopivih vlakana djeluje kao prirodni regulator probave, potičući redovito pražnjenje crijeva i učinkovito sprječavajući zatvor. Vlakna dodaju volumen stolici i hrane dobre bakterije u crijevima, čime se stvara zdrava crijevna flora. Istraživanja su pokazala kako konzumacija datulja može poticati rast korisnih crijevnih bakterija, što dovodi do bolje apsorpcije hranjivih tvari i smanjenja želučanih tegoba tijekom dana. Tradicionalna medicina čak preporučuje datulje za smirivanje nadražene crijevne sluznice, potvrđujući njihovu ulogu u dugoročnom održavanju probavne ravnoteže.

Štit za srce, kosti i mozak

Blagodati datulja ne zaustavljaju se na energiji i probavi. Njihov bogat mineralni sastav čini ih moćnim zaštitnikom cjelokupnog organizma. Kalij pomaže u snižavanju krvnog tlaka, dok vlakna aktivno rade na smanjenju razine lošeg (LDL) kolesterola, čime se smanjuje rizik od začepljenja krvnih žila, srčanog i moždanog udara. Za zdravlje kostiju, datulje su pravi dar prirode jer sadrže selen, mangan, bakar i magnezij – minerale ključne za održavanje gustoće kostiju i prevenciju bolesti poput osteoporoze. Njihovim redovitim unosom jačate koštani sustav i smanjujete rizik od prijeloma, što je posebno važno u starijoj dobi.

Osim fizičkog, datulje jačaju i mentalno zdravlje. Antioksidansi štite moždane stanice od upala i oksidativnog stresa, faktora povezanih s neurodegenerativnim bolestima poput Alzheimerove bolesti. Vitamini B skupine, zajedno s kalijem, poboljšavaju koncentraciju, pamćenje i kognitivne funkcije, osiguravajući mozgu prijeko potrebno gorivo nakon noćnog odmora. Nadalje, datulje su se pokazale iznimno korisnima i u trudnoći. Studije sugeriraju da njihova konzumacija u posljednjim tjednima trudnoće može olakšati porod, promicati širenje vrata maternice i smanjiti potrebu za induciranim trudovima. Visok udio željeza također pomaže u sprječavanju anemije kod trudnica, dok vlakna ublažavaju česte probavne smetnje.

Iako su iznimno zdrave, važno je konzumirati ih s mjerom. Zbog visoke kalorijske vrijednosti i prirodnog šećera, prekomjeran unos može dovesti do debljanja. Osobama s dijabetesom preporučuje se oprez i savjetovanje s liječnikom, iako datulje imaju relativno nizak glikemijski indeks zbog vlakana koja usporavaju apsorpciju šećera. Obično se preporučuje unos dvije do četiri datulje dnevno. Također, zbog ljepljive teksture, preporučljivo je isprati usta nakon konzumacije kako bi se spriječio nastanak karijesa. Uvođenjem ove jednostavne, ali moćne navike u svoju svakodnevicu, pružate tijelu dar koji podržava zdravlje od glave do pete, dokazujući da najveće blago često dolazi u najmanjim pakiranjima.

Ključne riječi
prehrana hrana zdravlje datulje voće

Komentara 3

AN
Anteo
12:08 08.05.2026.

Datulje su preslatke, da znam gdje kupiti datulje bez šećera onda bi bile dobre.

Avatar patkovic
patkovic
15:47 08.05.2026.

puno stavljaju neke salitre kad je kuvaju

SA
sajamtastine
12:23 08.05.2026.

" Najzdravijih voca "!!! Gramatika ! Gramatika na popravni , novinaru VL! Lektori vam sjede prekrizenih ruku.

Još iz kategorije

