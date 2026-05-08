VIDEO Prižmić nakon pobjede ostavio Đokoviću znakovitu poruku na kameri

Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je najveću pobjedu u karijeri u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu. S 2:1 u setovima (2:6, 6:2 i 6:4) bio je bolji od, po mnogima, najvećeg tenisača svih vremena - Novaka Đokovića. Stigao je tako do prve pobjede protiv sjajnog srpskog tenisača u njihovom drugom meču.

Prižmić je u izjavi nakon meča otkrio koliko se divi Đokoviću nazvavši ga svojim idolom te je istaknuo kako je pobjednik 24 Grand Slam turnira u prvom setu igrao nevjerojatno. Poštovanje koje gaji prema 39-godišnjem igraču pokazao je i neočekivanom potezu nakon meča kada mu je ostavio poruku.

Prižmić je uzeo plavi flomaster i na kameru napisao "Nole, it's been a pleasure", odnosno prevedeno na hrvatski: "Nole, bilo mi je zadovoljstvo". Taj potez možete pogledati OVDJE.

Dvojica tenisača nakon meča su se i srdačno zagrlili, a Đoković je i pohvalio Prižmića. Tijekom zagrljaja, srpskom tenisaču se s usana moglo pročitati kako mladom Hrvatu govori "Bravo mali". Prižmić će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz dvoboja Francuza Uga Humberta i Čeha Vita Kovara.