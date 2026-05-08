Samo jedan Hrvat ima pozitivan omjer s Đokovićem. Bio je osobita pojava na Touru

Prema dostupnim podacima sa stranice ATP-a, po mnogima najveći tenisač svih vremena, 38-godišnji Srbin Novak Đoković, u profesionalnoj karijeri u singlu je igrao protiv desetorice hrvatskih igrača.

Novak je od Dine Prižmića doživio osmi poraz od naših tenisača u ukupno 50 međusobnih mečeva; uz Prižmića, Đokovića su pobjeđivala još četvorica Hrvata – Čilić, Ljubičić i Karlović po dvaput, te Mario Ančić jednom.

Od desetorice Hrvata, samo jedan ima pozitivan omjer s Đokovićem: umirovljeni Div sa Šalate, danas 47-godišnji, 211 centimetara visoki Zagrepčanin Ivo Karlović! On je Novaka pobijedio 2008. na madridskom Mastersu, tada na tvrdoj podlozi, sa 7-6, 7-6, te 2015. godine u Dohi 6-7, 7-6, 6-4, a jedini put izgubio je 2008. na zemljanoj podlozi u Hamburgu 6-7, 3-6.

Posljednji hrvatski tenisač koji je pobijedio Đokovića prije Prižmića bio je Marin Čilić, 2018. godine u finalu Queen's Cluba u Londonu 5-7, 7-6, 6-3.



Novakov omjer protiv hrvatskih tenisača:

Đoković – Prižmić 1-1

Đoković – Čilić 20-2

Đoković – Gojo 1-0

Đoković – Ćorić 4-0

Đoković – Ljubičić 7-2

Đoković – Dodig 3-0

Đoković – Ančić 3-1

Đoković – Karanušić 1-0

Đoković – Delić 1-0

Đoković – Karlović 1-2

