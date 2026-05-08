U TITOVOM PARKU U 15:05

Polagao vijenac u odori jugoslavenske vojske s petokrakom na kapi. Priveden je

Pula: Zašarali spomenik palim borcima antifašstičke borbe
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
08.05.2026.
u 10:46

Utvrđeno je kako je maloljetnik nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red te protiv njega slijedi optužni prijedlog

Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom te je utvrdila sumnju da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Naime, mladić je 4. svibnja oko 15.05 sati u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti. Svojim ponašanjem maloljetnik je ostvario obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir. Policija će protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu.

vijenac uniforma JNA Pula

JA
Jasamlutalica
10:56 08.05.2026.

Pa dajte nam fotografiju nek svi zapamtimo junačinu. Tek tako kada ga negdje susretnemo da znamo s kime imamo posla.

