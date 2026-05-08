šok na autocesti

U susjedstvu opet hara stara prijevara, 'trik s ogledalom': Bračni par na autocesti skoro ostao bez 600 eura

autocesta
Pixabay/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
08.05.2026.
u 08:22

Tek nakon povratka prijatelji su mu skrenuli pozornost na poznatu prijevaru koja se često događa na talijanskim autocestama

Odmor u Italiji pretvorio se u pravu noćnu moru za jednog Austrijanca. Na autocesti je postao žrtva poznatog "spiegeltricka" (trik s ogledalom), a prevaranti su od njega pokušali izvući čak 600 eura. Muškarac je putovao sa svojom kamp-kućicom. Dok je pretjecao talijanski automobil, začuo se glasan udarac. Vozač automobila upalio je svjetla i prisilio ga da stane na zaustavni trak. Na mjestu nesreće muškarac ga je optužio da je oštetio njegov bočni retrovizor. Na kamp-kućici je zaista bio vidljiv crni trag, a retrovizor na automobilu marke Ford je izgledao labavo.

"Rekao mi je da sam mu oštetio retrovizor i odmah zatražio 600 eura. Kad sam spomenuo osiguranje, odgovorio je da je to između Austrije i Italije prekomplicirano“, ispričao je muškarac za austrijski portal Heute. Nakon napete rasprave uspio je spustiti cijenu na 50 eura, koje je na kraju i platio. "Rekao sam si – bolje platiti nego riskirati veće probleme", kazao je.

Tek nakon povratka prijatelji su mu skrenuli pozornost na poznatu prijevaru koja se često događa na talijanskim autocestama. Prevaranti obično bace predmet na vozilo, simuliraju sudar, a zatim pod pritiskom traže novac u gotovini. Često čak i sami nanesu ogrebotinu kako bi priča izgledala uvjerljivije. Policiju ili osiguranje nikako ne žele uključiti.

Austrijski automobilistički klub ÖAMTC već duže vrijeme upozorava na ovu prijevaru. Naime, savjetuju vozače da ako su sigurni da nije došlo do sudara, da se ne zaustavljaju, a ako postoji sumnja, da se onda zaustave, ali na prometnoj benzinskoj postaji ili sigurnom mjestu.Nikad ne plaćajte odmah, inzistirajte na policiji, dodaju. U hitnim slučajevima nazovite europski broj za hitne slučajeve 112. Muškarac još nije stigao podnijeti prijavu, pa ostaje nejasno je li zaista pao kao žrtva organizirane bande ili je riječ o nesretnom slučaju.

