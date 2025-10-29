Naši Portali
NOGOMET

Gorica deklasirala Rudeš i ušla u četvrtfinale Hrvatskog kupa

Gorica i Osijek sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
29.10.2025.
u 14:11

Gorica je lakoćom nadigrala Rudeš u gostima sa 6:0 i treću sezonu zaredom plasirala se među osam najboljih u ovom natjecanju

Nogometaši Gorice izborili su plasman u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa uvjerljivom pobjedom nad vodećim drugoligašem Rudešom u gostima sa 6:0.

Velikogoričani su sve dvojbe oko pobjednika razriješili već u prvom poluvremenu; Domagoj Pavičić zabio je u 3. minuti na vodstvo 1:0, potom je Ante Kavelj u 34. minuti povećao prednost, a Španjolac Iker Pozo na asistenciju Pavičića povisio je na 3:0.

Tako je drugo poluvrijeme bilo samo formalnost, u kojemu je Gorica još povećala ishod: za 4:0 zabio je Čuić iz jedanaesterca u 55. minuti, 5:0 postavio je Bakić u 80. minuti, a konačnih 6:0 Gashi u 90. minuti. Igrač Rudeša Đurković dobio je crveni karton u 78. minuti.  

Gorica je i u prethodne dvije sezone bila u četvrtfinalu Kupa, u kojemu je ispadala od Dinama (2023.) i Slavena Belupa (2024.). Finale Kupa za sezonu 2025./2026. bit će odigrano u osječkoj Opus Areni.

