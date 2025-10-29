Gorica deklasirala Rudeš i ušla u četvrtfinale Hrvatskog kupa

Nogometaši Gorice izborili su plasman u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa uvjerljivom pobjedom nad vodećim drugoligašem Rudešom u gostima sa 6:0.

Velikogoričani su sve dvojbe oko pobjednika razriješili već u prvom poluvremenu; Domagoj Pavičić zabio je u 3. minuti na vodstvo 1:0, potom je Ante Kavelj u 34. minuti povećao prednost, a Španjolac Iker Pozo na asistenciju Pavičića povisio je na 3:0.

Tako je drugo poluvrijeme bilo samo formalnost, u kojemu je Gorica još povećala ishod: za 4:0 zabio je Čuić iz jedanaesterca u 55. minuti, 5:0 postavio je Bakić u 80. minuti, a konačnih 6:0 Gashi u 90. minuti. Igrač Rudeša Đurković dobio je crveni karton u 78. minuti.