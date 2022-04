Gorica bolja od Cedevite, Cibona od Zaboka

Košarkaši Gorice u svojoj su dvorani svladali Cedevitu Junior sa 81-74, a Cibona je slavila sa 84-62 u Zaboku u utakmica HT Premijer Lige za prvaka odigranim u nedjelju.

U dvoboju prepunom preokreta Gorica je do pobjede nad Cedevitom došla, iako su gosti 2:14 minuta prije kraja vodili sa 74-70. No, domaći su u preostalom vremenu serijom 11-0 stigli do svoje druge pobjede u Ligi za prvaka, a obje su ostvarili baš protiv Cedevite Junior.

U završnoj seriji osam od 11 koševa Gorice postigao je Karlo Uljarević koji je dvoboj završio sa 15 poena i sedam asistencija. Mate Kalajžić je za pobjednike spojio 19 koševa i šest asistencija, a Dino Cinac je imao 16 poena i devet skokova.

Kod Cedevite Junior bolji od ostalih bili su Sandro Rašić sa 14 i Josip Batinić sa 12 koševa.

Cibona je u Zaboku lakoćom svladala istoimenog domaćina sustavno gradeći prednost koja je di sredine posljednje četvrtine narasla i na 31 koš (79-48).

Danko Branković je predvodio gostujuće strijelce sa 18 poena. Nathan Reuvers je ubacio 13, a Toni Nakić 11 koševa. U domaćoj momčadi je najefikasniji bio Srđan Brocić sa 19 poena.

U 8. kolu Lige za ostanak zagrebački Furnir je kao gost slavio sa 91-74 na gostovanju kod zadarske Sonik Puntamike, dok je Šibenka kao gost pobijedila Vrijednosnice Osijek sa 96-70.

Cibona je sa 54 boda iz 30 utakmica na vrhu ljestvice Lige za prvaka. Zadar je drugi sa 52 boda, a Split treći sa 51 bodom, a obje momčadi imaju utakmicu manje, koju će odigrati u utorak. Cedevita Junior je na trećem mjestu sa 48 bodova, Gorica ih ima 45, a Zabok 42.

U Ligi za ostanak Adria Oil Škrljevo je osiguralo nastup u doigravanju za prvaka, Šibenka je vrlo blizu tom cilju, dok će o ispadanju odlučivati Sonik Puntamika i Vrijednosnice Osijek.