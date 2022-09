Goranov Wimbledon je ostavio trag

Plasman hrvatskih tenisača na završni turnir Davisova kupa u Malagi bio je sjajna uvertira sinoćnjoj Noći hrvatskog tenisa koja je održana u hotelu Westin, a kojom je između ostaloga obilježena i 110. godišnjica organiziranog teniskog djelovanja u Hrvatskoj. Te 2012. utemeljen je Hrvatski teniski savez (tada se još koristila engleska sintagma Lawn Tennis), a prvi predsjednik bio je Hinko Würth.

Ovo je za budućnost

Radni dio svečanosti odrađen je nešto prije na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni dokumentarni film o bogatoj prošlosti hrvatskog tenisa (od finala europske zone Davisova kupa na Šalati 1939., kada je reprezentacija Jugoslavije uza sudjelovanje četvorice hrvatskih igrača svladala Njemačku i ušla u međuzonski finale protiv Australije), o kojem je govorio autor Bruno Kovačević, te bogata fotomonografija koju je predstavio jedan od priređivača Mihovil Švigir.

Gosti pressice bili su i članovi hrvatske muške reprezentacije. Na upit koji je za njih najvažniji događaj u ovih 110 godina, olimpijski pobjednici Nikola Mektić i Mate Pavić odgovorili su na sljedeći način:

- Pa, to je svakako Goranov Wimbledon, ali jednako i Čilićev US Open i Ivin Roland Garros. Ako tome pridodamo i osvajanje Davisova kupa i olimpijski finale parova u Tokiju, to bi bilo mojih Top pet - kazao je Mektić, a Pavić je pridodao:

- Slažem se s Nikolinim izborom, a ako se mora izabrati baš jedan događaj, onda je to Goranov Wimbledon. Tu smo nas trojica iz Splita (uz Pavića, izbornik Vedran Martić i Mili Poljičak - op. a.) i taj je događaj na svakoga od nas ostavio neki trag.

Predsjednica HTS-a Nikolina Babić istaknula je da su sve ovo uradili da se povijest i naši veliki rezultati nikad ne zaborave.

- Ovo ostaje za budućnost, za nove generacije koje će se nadahnjivati pothvatima prethodnika - kazala je predsjednica Babić.

Tenis nije skup sport

Izbornik Martić opovrgnuo je da je tenis skup sport:

- To je fama, tenis nije toliko skup. To je sport koji se voli od kolijevke pa do groba, moja dva sina uživaju u tenisu, a nisu profesionalci.

Teniskoj Noći bili su uz ostale nazočni Zlatko Mateša, Tomislav Družak, Pero Ćosić (u ime predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića), Čeh Ivo Kaderka, predsjednik Tennis Europe, naše teniske legende Nikola Pilić i Boro Jovanović i mnogi drugi.