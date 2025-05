Goran Ivanišević otvorio dušu i priznao: Ne mogu mu to oprostiti, uništio mi je puno života

Legendarni hrvatski tenisač i bivši trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević 2021. godine u Beogradu je razgovarao sa srpskim novinarima uoči Belgrade Opena. Proslavljeni hrvatski tenisač nahvalio je Novaka Đokovića u čijem je bio stručnom stožeru.

- Trebala bi mi tri sata da govorim o tome što njega izdvaja od drugih. Najviše vjerujem da je riječ o balkanskom mentalitetu. Novak je poseban, drugačiji, snalažljiviji, najbolji... I ne govorim samo o Novaku kao tenisaču. Zato se nas zapad boji - rekao je Ivanišević pa dodao:

- Novak je čovjek koji svaki dan želi biti bolji i bolji. Puno se može naučiti od njega i s njim nikad nije dosadno. Ne kažem da je uvijek lagano s njim, ali je sve to velik izazov.

Otkrio je i što ga smeta.

- Novak je posvađan sa satom. U životu mislim da nigdje nije stigao na vrijeme. I on to zna, ali ne ide. Već svi znamo da će kasniti, svi su navikli na to.

Ivanišević kaže da voli doći u glavni grad Srbije.

- Nažalost, zbog ove pandemije, čudnog stanja, ne volim izlaziti puno, čuvamo se. Kad je lijepo vrijeme može da se prošetati, a Beograd je vrhunski grad, veliki, prometan, ima puno lijepih mjesta i dragih ljudi s kojima sam proveo djetinjstvo ovdje i koje volim čuti i vidjeti.

Goran je ispričao tko mu je bio najteži protivnik u karijeri u kojoj je osvojio 22 naslova među kojima je i Wimbledon.

- Sampras. Taj čovjek mi je uništio puno života, snova, sna, živaca. Ne mogu mu to oprostiti - kroz smijeh je rekao Goran.