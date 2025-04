Ispunilo se Ivaniševićevo nevjerojatno proročanstvo za Đokovića. Točno je znao što će se dogoditi

NAŠA TENISAČICA

Donna Vekić: Nastupe Zrinke gledala sam u autu, i to za vrijeme vožnje

– Naravno, prvo su me oduševili rukometaši na Svjetskom prvenstvu, potom Zrinka Ljutić. Gledala sam na mobitelu njezinu zadnju utrku ove sezone, i to u autu, za vrijeme vožnje, ha ha. Naravno, kada mi to dozvole prilike, volim pogledati nogometnu reprezentaciju Hrvatske. Ma, svi uspjesi hrvatskih sportaša, u bilo kojem sportu, me jako vesele – rekla je Donna.