Zlatko Dalić: Petkovićeva kvaliteta nikad nije bila sporna. Rusija? To za mene nije tema

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom dvije su ključne utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. U četvrtak gostujemo na Malti, a onda ćemo u subotu na Poljudu ugostiti Rusiju u susretu koji će vjerojatno odlučiti tko iz naše skupine ide izravno na SP, a tko će u dodatne kvalifikacije.

Zlatko Dalić danas će u Zagrebu okupiti vatrene, a u 11 sati održao je konferenciju za medije.

- Malta nama ne može parirati i ako budemo pravi neće biti problema. Ne želim govoriti o Rusiji, to ću u Splitu. Sada nam je najvažnija Malta jer bez pobjede nema ni Rusije ni Splita. Ne dolazi u obzir bilo kakvo čuvanje za Rusiju, idemo svim snagama na Maltu. - rekao je Dalić koji ima problema s izostancima.

- Kovačić je otpao, s Brekalom ćemo vidjeti kakva je situacija. Ako bude problema sa zdravljem, neće igrati.

Jučer su naknadno pozvani Bruno Petković i Lovro Majer.

- Trebaju nam dvije pobjede. Nikad nije Petkovićeva kvaliteta nije bila upitna za mene, sada se digao u formi i mislim da nam može koristiti. Majer je zamjena za Luku Modrića, vidjet ćemo kakvo je njegovo stanje. Iznimno imamo 25 igrača u kadru ovaj put, trebaju nam s obzirom na situaciju i koronu.

Situacija s Modrićem?

- Dobio je temperaturu, to ga je shrvalo i nije mogao igrati za Real. No, u razgovoru s njim sam doznao da je bolje. Dolazi u Zagreb, ali ako nije sasvim spreman, nećemo forsirati.

Osjeća li pritisak?

- Uvijek postoji pritisak što je normalno jer nema opuštanja. Moramo biti spremni na sve. Znam da su očekivanja ogromna i želimo pritisak pretvoriti u pozitivu.

Dalić je puno rotirao obranu.

- Moja je želja da imamo standardnu ekipu i da ne rotiram. No, sve se promijeni silom prilika. Gvardiol ima prednost u obrani i on je neupitan. A ostalo ćemo vidjeti.

Još jednom je naglasio da na Malti ne misli kalkulirati s igračima.

- Prvi put smo odlučili da ćemo spavati na Malti nakon utakmice, ranije smo se uvijek vraćali. Ne mislim ništa kalkulirati, nikoga odmarati niti čekati. Moramo paziti na žute kartone, ali zaista ne vodim brigu o tome. Znam da je sada svima fokus na Rusiji i da je to središnja tema. No, to za mene sada nije tema.