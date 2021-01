Glavu gore, nije sve gotovo: Hrvatska na jednu stvar protiv Danske čeka 14 godina

Bilo bi logično da je jučer ujutro pred novinare došao Lino Červar, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. Ne samo zbog šokantnog poraza od Argentine koji je Hrvatsku vjerojatno izbacio iz četvrtfinala nego i zbog toga što je onako “vruć” poslije utakmice najavio ostavku na mjesto izbornika čim završi Svjetsko prvenstvo. No, na razgovor s novinarima došao je pomoćni trener Hrvoje Horvat.

– Što reći nego da smo protiv Argentine igrali tragično. Teško je svima bilo nakon toga zaspati, no treba brzo sve okrenuti na pozitivu jer smo ipak još uvijek u igri za četvrtfinale. Mislim da je prerano podvući crtu nakon poraza od Argentine, a još nas čeka današnji susret s Danskom. Jasno, umjesto lakog puta do četvrtfinala, mi smo, kao i obično, izabrali teži i kompliciraniji. I uza sve to ne ovisimo samo o sebi, već i o rezultatu utakmice Katar – Argentina koja se igra prije naše. Naravno, samo nas pobjeda Katara održava na životu – istaknuo je Horvat.

Igra Danske nam ne leži

U susretu s Argentinom činilo se kao da nema ni želje ni volje?

– Nije istina, bilo je i želje i volje. Primili smo samo 23 pogotka što bi u nekim normalnim uvjetima bilo dovoljno za bilo kakvu pobjedu. No, zakazao je napad. I to sto posto. I igrači su svjesni da su podbacili, svi odreda, pogotovo oni koji igraju na vanjskim pozicijama. Čak nije bilo ni individualne kvalitete – ističe Horvat.

Video - Što kaže Červar uoči Danske

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Protiv Danske bit će teško bez obzira na to što su Danci već izborili prvo mjesto u skupini i što im rezultatski taj susret baš ništa ne znači. No, ima li mjesta optimizmu nakon što nismo uspjeli pobijediti Japan i Argentinu, puno lošije reprezentacije od Danske, svjetskog prvaka?

– Morat ćemo igrati kao da nam je to borba za goli život. Moramo igrati ratnički, gotovo na rubu incidenta, pa što ispadne. U svakom slučaju, moramo igrati puno bolje u napadu. Naša je prednost možda i to što imamo jako puno “rezerve” i daleko od toga da smo na ovom turniru pokazali što i koliko možemo – istaknuo je Horvat.

S Dancima smo na svjetskim prvenstvima igrali pet puta. U prve dvije utakmice smo pobijedili, u Portugalu 2003. (33:26) i Njemačkoj 2007. (28:26). Potom smo triput zaredom izgubili, u Švedskoj 2011. (29:34), Španjolskoj 2013. (24:30) i Kataru 2015. godine (24:28). Najbolniji poraz dogodio nam se 2013. u polufinalu. Dakle, Dansku na Svjetskom prvenstvu nismo pobijedili punih 14 godina.

– Trebamo što hitnije izbaciti iz glave sve negativne misli i posvetiti se samo Danskoj i misliti samo na to da nam je to odlučujuća utakmica. Nakon te utakmice ili ćemo ići doma ili ući u četvrtfinale. Trećeg nema – istaknuo je Horvat.

Prvo stres, pa blokada

Jeste li nakon utakmice razgovarali s Linom Červarom i kako komentirate njegovu odluku?

– Razgovaramo stalno. Nakon probdjevene noći govorio je samo o tome kako pobijediti Dansku. Ne mogu komentirati njegove izjave jer to u ovom trenutku ne bi bilo u redu – istaknuo je pomoćni trener hrvatske reprezentacije.

Hoće li opet biti promjena u sastavu?

– Trebamo vidjeti i pričekati kako se osjeća Karačić nakon zahtjevne utakmice, a u nju je ušao oporavljen nakon ozljede. Ako ponovno nešto nije u redu, bojim se da ćemo morati igrati bez njega – zaključio je Hrvoje Horvat.

Igrač Marino Marić spremno je stao pred novinare.

– Spreman sam za gaženje. Dobro, malo se šalim, pokušat ću objasniti što se dogodilo. Prvo, nitko od nas nije mogao ni zamisliti da ćemo na početku utakmice gubiti s 0:5 i da ćemo prvi pogodak postići tek u desetoj minuti, a u 13. minuta samo dva. Tada se uvukla među nas panika. Dogodila nam se blokada iz koje se nismo mogli izvući. Argentinska obrana imala je odgovore na sve naše ideje. Obrana je koliko-toliko bila dobra, ali je napad bio katastrofalan – istaknuo je Marić.

Igrači su tek u autobusu saznali da je izbornik Červar najavio otkaz...

– Nije moj posao da to komentiram. Zašto je Lino tako reagirao, zašto je to rekao odmah nakon utakmice a još nije sve gotovo, ne znam – rekao je Marić.

Možete li pobijediti Dansku?

– Pokušat ćemo. Znam da oni možda neće igrati u najjačem sastavu, no budemo li igrali kao protiv Argentine, tada će nas pobijediti i njihova C-postava. Bilo bi dobro da odmah na početku dobro igramo i povedemo, tada bi nam sve bilo puno lakše. A vjerujem i da je Katar bolji od Argentine i da će to i dokazati – zaključio je Marić.