Vrijeme je da Goluža dobije novu priliku, ali ima još kandidata...

Bez obzira na to kako završili na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Egiptu, rukometaše Hrvatske na ožujskim kvalifikacijama za odlazak na Olimpijske igre u Tokio vodit će novi izbornik. Lino Červar glasno i jasno dao je otkaz nakon poraza od Argentine i to u trenutku kada za time nije bilo potrebe. Barem ne dok ne završi utakmica protiv Danske. I sada se može dogoditi jako luda situacija da Hrvatska nekako uđe u četvrtfinale, pa u polufinale i na kraju u finale. I to s izbornikom koji to više ne želi biti. Naravno, ovo s finalom čista je fantazija jer, kako igramo i izgledamo, ne možemo dalje od ovoga gdje smo stali.

Vraća li se mister brončani

Ožujske su kvalifikacije za manje od dva mjeseca. U skupini smo s Portugalom, Francuskom i Tunisom, a u Tokiju ima mjesta samo za dvoje. Francuska je domaćin i k tome kvalitetna reprezentacija. Portugal je hit Svjetskog prvenstva u Egiptu, a Tunis je uvijek znao biti neugodan. I sada treba pronaći spasitelja koji će u kratko vrijeme napraviti reda u poljuljanoj reprezentaciji. Tu se kao prvo ime nekako nameće Slavko Goluža koji je bio izbornik Hrvatske od 2011. do 2015. godine. U tom razdoblju Goluža je osvojio tri brončane medalje, bio jednom četvrti na europskom prvenstvu te peti i šesti na svjetskom prvenstvu. Nakon što nismo ušli u polufinale na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2015. godine, odlučio se povući s mjesta izbornika. Kao da je znao da će dobiti u budućnosti barem još jednu priliku. Čini se da je ta prilika jako blizu.

Goluža je trenutačno trener slovačkog Tatrana i daleko do toga da bi mu slovački klub radio bilo kakve probleme. I sam Goluža mnogo je više za to nego protiv toga da sjedne na klupu Hrvatske. Većinu igrača ili gotovo sve zna još iz reprezentacije. Neke je igrače uveo u reprezentaciju, poput Luke Stepančića i Igora Karačića. Tko zna, možda mu se u Tokiju ispuni davna želja iz 2013. godine kada je rekao da ima sjajnu vanjsku liniju koja će u Riju osvojiti zlato. No, niti je Goluža izdržao do Rija, niti smo osvojili zlato, niti su Mandalinić-Duvnjak i Stepančić ikad više zaigrali zajedno na nekom velikom natjecanju. Duvnjak i Stepančić jesu, ali se Mandalinić negdje po putu izgubio. Ali, Mandalinić ove sezone igra sjajno u Pelisteru pa možda bi Goluža opet mogao sastaviti svoju vanjsku liniju .

Drugi kandidat mogao bi biti Hrvoje Horvat, današnji pomoćnik Line Červara. Jer upravo su pomoćnici dobivali priliku nakon što bi izbornici odlazili. Tako je Goluža naslijedio Červara, a Babić Golužu. Lanac je prekinut jer Babića nije naslijedio Pero Metličić, već se na klupu vratio Červar. Hrvoje Horvat dokazao se radom u Našicama, u klubu Nexe koji bi ove sezone prvi put najozbiljnije mogao ugroziti naslov prvaka Hrvatske u srazu s PPD Zagrebom. Horvat je trener koji je prilično miran na klupi, igrači ove generacije dobro ga poznaju, a njegova kvaliteta jest što dobro zna analizirati suparnika i pripremiti momčad. E sad, koliko je na ovom Svjetskom prvenstvu sudjelovao u analizi i pripremi teško je reći, no poznavajući Linu Červara, njegova je uvijek morala biti zadnja iako su ga pomoćnici koji put i dobro savjetovali. Hrvoje Horvat izgubit će bitku za klupu samo u slučaju da čelnici Hrvatskog rukometnog saveza procijene da je vrijeme da se promijeni kompletni stručni štab. Nešto slično napravili su nakon Svjetskog prvenstva 2017. u Francuskoj kada su u paketu morali otići Babić-Metličić i Balić.

Obrvan je spreman

Kao treće ime nameće se Ivica Obrvan, dokazani trener koji je najveći trag ostavio u francuskom Chamberyju. Dobre stvari napravio je i kao trener PPD Zagreba, a jedno vrijeme bio je uspješni izbornik makedonske reprezentacije. Nikad nije dobio priliku voditi Hrvatsku, ali je uvijek bio tu negdje, blizu klupe. Vjerojatno bi bez previše razmišljanja rekao “da“. Obrvan jako dobro poznaje rukometne prilike ne samo u našoj reprezentaciji već i u europskom i svjetskom rukometu. Dok nije imao posla, pogledao je tisuće utakmica, analizirao, proučavao, osmišljavao nove ideje. Po karakteru je čvrst i odlučan, zna i zagalamiti kada zatreba. Za igrače bi bio netko ipak novi, s malo je njih iz današnje reprezentacije surađivao kao trener...