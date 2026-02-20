Naši Portali
NEMA PUNO VREMENA

Varaždinci pozivaju: Dođite da čistimo teren za Dinamo. Dobijete ulaznicu, kuhano vino, hranu...

Screenshot Instagram
Autor
Patrik Mršnik
20.02.2026.
u 12:44

Snježne padaline koje su zabijelile sjeverozapad Hrvatske dovele su u pitanje odigravanje derbija 23. kola SuperSport HNL-a. Uprava NK Varaždina stoga je uputila neobičan poziv navijačima da se pridruže akciji čišćenja terena kako bi se dvoboj s Dinamom odigrao u optimalnim uvjetima

Vremenske neprilike i snijeg koji je prekrio stadion u Varaždinu zadali su glavobolje organizatorima uoči važne utakmice 23. kola SuperSport HNL-a. U nedjelju s početkom u 15 sati na rasporedu je dvoboj domaćeg NK Varaždina i GNK Dinama, no bijeli pokrivač prijeti regularnosti susreta. Kako bi osigurali da travnjak bude spreman, čelnici kluba odlučili su se na potez koji pokazuje snagu zajedništva s navijačima.

Uprava kluba organizirala je "snježnu mobilizaciju" i uputila javni poziv svim navijačima i građanima da se pridruže akciji čišćenja snijega. Akcija je zakazana za petak, 20. veljače, s početkom u 16 sati na Gradskom stadionu. Iz kluba su poručili kako traže ekipu koja se ne boji hladnoće i koja zna što znači zajedništvo, a naglasili su da će onima koji dođu bez vlastite opreme osigurati lopate.

Kako trud ne bi ostao nenagrađen, NK Varaždin je pripremio bogat paket zahvale za sve volontere. Svaki sudionik akcije dobit će besplatnu ulaznicu za tribinu "Zapad Lijevo" za nedjeljni dvoboj protiv Dinama. Uz to, kao dokaz da su bili tu "kad je trebalo", svaki će volonter na poklon dobiti i navijački paket s upaljačem i narukvicom kluba. Da nitko ne bi ostao gladan i žedan, osigurana je okrjepa u obliku hrane te toplih napitaka, popularnog "varaždinskog antifriza" – kuhanog vina i čaja.

Ovaj potez još jednom dokazuje posebnu vezu kluba i lokalne zajednice, pokazujući da se zajedničkim snagama mogu prebroditi sve prepreke. Za one koji ne mogu sudjelovati u akciji, a žele podržati svoj klub, ulaznice su u redovnoj prodaji. Kako su izvijestili iz kluba, cijena za sektore Istok, Zapad Lijevo i Zapad Desno iznosi 15 eura, kao i za južnu tribinu, rezerviranu za gostujuće navijače.
