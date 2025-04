'K****n sine! Nakazo jedna...': Otkriveno je što je sve bijesni Modrićev suigrač rekao sucu

Njemački reprezentativac i stoper Real Madrida, Antonio Rüdiger, potpuno je izgubio kontrolu tijekom dramatičnog finala Kupa kralja protiv Barcelone, zaradivši izravni crveni karton zbog bacanja predmeta prema sucu i agresivnog ispada bijesa popraćenog teškim uvredama. Incident se dogodio u samoj završnici produžetaka utakmice igrane u Sevilli, bacivši sjenu na inače uzbudljiv dvoboj. Finale Kupa kralja između vječnih rivala, Real Madrida i Barcelone, opravdalo je očekivanja ponudivši napetu utakmicu punu preokreta. Nakon što je Barcelona povela golom Pedrija, Real je preokrenuo preko Kyliana Mbappéa (iz slobodnog udarca) i Aureliena Tchouaménija. Ipak, Ferran Torres je izjednačio u 84. minuti, odvevši utakmicu u produžetke. Pobjednički gol za Barcelonu postigao je Jules Koundé sjajnim udarcem u 116. minuti za konačnih 3-2.

Upravo nakon tog gola, tenzije su dosegle vrhunac. U trenucima dok je Real Madrid pokušavao doći do izjednačenja, sudac Ricardo de Burgos Bengoechea dosudio je prekršaj Kyliana Mbappéa nad Ericom Garcíjom. Ta je odluka izazvala burnu reakciju na klupi Real Madrida, a najglasniji i najagresivniji bio je Antonio Rüdiger, koji je ranije zamijenjen zbog umora, kako je objasnio trener Carlo Ancelotti.

Vidno iznerviran sudačkom odlukom, Rüdiger, koji je sjedio na klupi s vrećicama leda na koljenima, uzeo je komad leda ili jednu od vrećica i bacio je prema sucu De Burgos Bengoechei. Iako predmet nije pogodio suca, sam čin bio je dovoljan za najstrožu kaznu. Sudac je u svom službenom izvještaju naveo da je Rüdiger "bacio predmet iz tehničkog prostora koji me nije dosegnuo" te da je pokazivao "agresivan stav".

Rudiger is very angry with the referee, and rightly so. pic.twitter.com/dO3DlKrqc2