Navijači izviždali novu praksu na Svjetskom prvenstvu: 'Nogomet gubi ritam zbog reklama'

Engleska reprezentacija pobjedom od 4:2 protiv Hrvatske uspješno je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., no dio pozornosti tijekom utakmice nije bio usmjeren na događanja na terenu. Umjesto igrača ili sudaca, nezadovoljstvo navijača izazvale su takozvane pauze za hidrataciju, novitet koji je FIFA uvela za ovogodišnji turnir.

Tijekom svake utakmice predviđena su dva prekida, po jedan u svakom poluvremenu, a svaki traje tri minute. Organizatori ističu kako je cilj zaštititi igrače od visokih temperatura koje tijekom ljeta vladaju u pojedinim dijelovima Sjeverne Amerike.

Ipak, mnogi navijači nisu oduševljeni ovom odlukom. Tijekom susreta Engleske i Hrvatske u klimatiziranom stadionu u Dallasu s tribina su se mogli čuti zvižduci čim je igra zaustavljena zbog pauze za osvježenje.

Kritičari smatraju da zdravstveni razlozi nisu jedini motiv za uvođenje dodatnih prekida. Među navijačima je rašireno mišljenje kako pauze prvenstveno služe televizijskim kućama i oglašivačima, koji tako dobivaju dodatni prostor za emitiranje reklama. BBC je nakon utakmice s Hrvatskom pitao engleske navijače što misle o takvoj praksi.

England fans are not happy about the World Cup mid-match hydration breaks! 👀 pic.twitter.com/REDuDUh7zU — BBC Sport (@BBCSport) June 18, 2026

„Jasno je zašto su uvedene ove pauze – riječ je o velikom novcu od oglašavanja“, rekao je jedan engleski navijač nakon utakmice.

Ipak, priznao je da u određenim uvjetima takva mjera ima smisla.

„Na stadionima bez klimatizacije, gdje se igra na temperaturama iznad 30 stupnjeva, ovakvi prekidi mogu biti nužni. No ovdje to nije izgledalo potrebno“, dodao je.

Sličnog mišljenja bio je i drugi engleski navijač, koji smatra da se nepotrebno narušava dinamika utakmice.

„Ako se igra na otvorenom po velikim vrućinama, razumijem potrebu za hidratacijom. Međutim, kada se utakmica igra u klimatiziranom objektu, ne vidim razlog za dodatne stanke“, kazao je.

Dodao je kako upravo neprekidan ritam predstavlja jednu od najvećih vrijednosti nogometa.

„Nogomet je poseban zbog svog kontinuiteta i tempa. Svaki prekid remeti tijek igre, a u ovakvim uvjetima jednostavno nije bio potreban“, zaključio je.

Dok FIFA i organizatori ističu sigurnost igrača kao glavni razlog za uvođenje pauza, reakcije s tribina pokazuju da dio navijača još nije spreman prihvatiti ovu promjenu, osobito na stadionima gdje vremenski uvjeti ne predstavljaju ozbiljan problem.

Ovo nije bio prvi susret na kojem su navijači negodovali zbog pauza za hidrataciju, a čini se da nezadovoljstvo tom praksom iz utakmice u utakmicu postaje sve izraženije.

Tijekom dvoboja Norveške i Iraka u Bostonu u utorak, prekid igre također je dočekan zvižducima s tribina, iako je temperatura u tom trenutku iznosila ugodnih 23 stupnja Celzijeva.

Rezultat je neposredno prije pauze bio 0:0, no samo četiri minute nakon nastavka susreta Irak je primio pogodak, a do kraja utakmice upisao je poraz 4:1.

Glasno negodovanje navijača moglo se čuti i dan ranije tijekom uvjerljive pobjede Švedske nad Tunisom rezultatom 5:1, kao i za vrijeme remija bez pogodaka između Španjolske i Zelenortskih Otoka. Posebno je zanimljivo da je potonji susret odigran na klimatiziranom stadionu u Atlanti, što je dodatno potaknulo raspravu o opravdanosti ovakvih prekida.