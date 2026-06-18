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POVIJEST GOVORI

Prvi dvoboj uvijek se pokazao ključnim za Hrvatsku, trend nam pokazuje strahovitu važnost

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autor
Edi Džindo
18.06.2026.
u 09:00

Istina je da je turnir sada nešto drukčiji s obzirom na to da od ovog prvenstva i trećeplasirane momčadi mogu proći grupnu fazu, no ovaj trend nam vrlo jasno govori da je Hrvatskoj prva utakmica strahovito važna za daljnja postignuća i dosege

Iako su prije utakmice s Engleskom i izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić poručili da rezultat prvog dvoboja neće biti ključan ili presudan za ostatak Svjetskog prvenstva, povijest nas kod hrvatske reprezentacije uči tome da ipak ima presudnu važnost. Naime, Hrvatskoj je upravo rezultat prve utakmice usmjeravao tijek prema završnom plasmanu na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri.

Hrvatska je uoči ovog turnira nastupala na šest svjetskih prvenstava. Tri puta je osvajala medalje, a tri puta je ispadala u grupnoj fazi natjecanja. Dakle, kod vatrenih nema između. Nema ispadanja u osmini finala ili četvrtfinalu kako to uobičajeno rade, primjerice, reprezentacije poput Švicarske i Meksika. Ili doživljavamo povijesne i nevjerojatne uspjehe, ili se kući s turnira vraćamo među prvima.

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Svaki od ta tri puta kad su vatreni ispadali odmah u grupnoj fazi, hrvatski reprezentativci izgubili su u prvoj utakmici grupne faze. Prvi put se to dogodilo 2002. godine na prvenstvu u Južnoj Koreji i Japanu kad je Hrvatska SP otvorila 0:1 porazom protiv Meksika, a na kraju je, unatoč velikoj pobjedi protiv Italije, završila grupnu fazu kao trećeplasirana s tri osvojena boda. Na dva iduća prvenstva na koja se Hrvatska plasirala zadesila nas je slična sudbina, i to oba puta nakon poraza protiv Brazila na otvaranju. U Njemačkoj 2006. Brazil je bio bolji s 1:0, a Hrvatska je skupinu završila kao treća s dva boda, dok je u Brazilu 2014. na otvaranju Brazil opet svladao Hrvatsku (3:1), koja je skupinu opet završila kao treća, ovaj put s tri boda.

Tablice omogućuje Sofascore

S druge strane, kada god su vatreni pobijedili ili remizirali u prvom susretu, dolazili su do odličja. U Francuskoj 1998. u prvom je kolu pala Jamajka (3:1) na putu do bronce, u Rusiji 2018. je na putu do srebra svladana Nigerija (2:0), dok je na posljednjem SP-u u Kataru na putu do bronce turnir otvoren 0:0 remijem protiv Maroka.

Istina je da je turnir sada nešto drukčiji s obzirom na to da od ovog prvenstva i trećeplasirane momčadi mogu proći grupnu fazu, no ovaj trend nam vrlo jasno govori da je Hrvatskoj prva utakmica strahovito važna za daljnja postignuća i dosege.

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

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