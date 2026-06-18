Vušković otkrio što su mu suigrači rekli u svlačionici

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske 4:2 u prvom kolu skupine L Svjetskog prvenstva u Arlingtonu, u utakmici u kojoj je nakon borbenog prvog poluvremena presudila slabija defenzivna reakcija u nastavku. Engleska je povela u 12. minuti preko Harryja Kanea iz kaznenog udarca, a Hrvatska se vraćala golovima Martina Baturine i Petra Muse. Međutim, početkom drugog dijela Englezi su ponovno preuzeli kontrolu i stigli do pobjede pogocima Judea Bellinghama i Marcusa Rashforda.

Mladi branič Luka Vušković nakon susreta je istaknuo kako momčad mora brzo okrenuti fokus na sljedeće utakmice. “Sve u svemu, imali smo neke dobre stvari, ali i dosta loših. Iz tih loših moramo naučiti i pripremiti se za drugu utakmicu”, rekao je Vušković. Osvrnuo se i na svoju ulogu kod prekida: “Mislim da sam i ja mogao bolje kod kornera reagirati, ali što je tu je. Suigrači su mi rekli da glavu gore. Izgubili smo protiv top ekipe, idemo na iduću utakmicu dati sve od sebe.”

Joško Gvardiol naglasio je kako se ekipa mora brzo prilagoditi i podići razinu igre, posebno u kontekstu zahtjevnog rasporeda. “Osjećam se dobro iako nisam dugo igrao. Nakon ozljede se osjećam jako dobro. Igram nešto drugačiju ulogu nego u klubu, nisam toliko ofenzivan. Dobra stvar je da imamo vremena za pripremu za buduću utakmicu”, rekao je Gvardiol. Dodao je kako momčad mora zadržati mentalnu snagu: “Nije lako vratiti se nakon poraza, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu. Moramo se dobro pripremiti. Organizirat ćemo se i pokušati uzeti što više bodova u dvije utakmice.”

Govorio je potom i o samom tijeku utakmice i razlici između dvije momčadi. "Znamo njihove kvalitete. Jako su opasni, znali smo da će nas male greške koštati i to se dogodilo. Imali smo i mi nekoliko šansi, ne koliko i oni. Nismo bili na nivou na kojem bismo trebali biti protiv takve reprezentacije. Proći ćemo snimku Kaneova drugog gola, teško mi je to komentirati", zaključio je.